Капитализация «Роснефти» превысила исторические максимумы

Сегодня, 9 марта, стоимость акций «Роснефти» пробила исторические максимумы. На Лондонской фондовой бирже капитализация российской нефтяной компании впервые превысила 82 млрд долларов при стоимости GDR (депозитарная расписка, которая служит эквивалентом акции на рынках Европы) 7,78 доллара за штуку. На Московской бирже капитализация предприятия достигла почти 6,2 трлн рублей при рекордной цене 581,45 рублей за акцию.

При этом аналитики считают, что у ценных бумаг «Роснефти» сохраняется серьезный потенциал для развития. Так банк Morgan Stanley повысил целевую стоимость ценных бумаг компании до $9,2 за GDR. Сразу на 31%! Обратим внимание, что это самое сильное повышение прогноза среди конкурентов. Рекомендация банка инвесторам - «окупать» акции предприятия. Оценка подразумевает, что у акций компании имеется высокий потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с 47,5 долл. до 50 долл. за баррель), среднесрочных прогнозов по EBITDA (прибыль до вычета расходов по кредитам, налогам, износу и амортизации оборудования), чистой прибыли и дивидендам, а также включение активной разработки проекта Восток Ойл в оценку Роснефти (+ 1 долл./GDR).

Банк также в большую сторону изменил свои прогнозы по финансовым показателям Роснефти в 2021-2023 годы: EBITDA + 9-14%, чистая прибыль + 19-25% – это в полтора – два раза выше, чем в среднем по отрасли. Эксперты отмечают, что российская компания уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов. Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней предприятие может показать опережающую динамику роста по сравнению с Газпромом и Лукойлом. Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долл. за баррель, «Роснефть» предлагает доход по дивидендам в размере ~11% – это намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, - отмечают аналитики банка.

Обратим внимание, что на текущий момент Morgan Stanley включил в прогнозируемую цену акций компании лишь часть стоимости Восток Ойл, что привело к росту целевой цены на 1 долл./ GDR. При полном включении NPV (чистого дохода) проекта Восток Ойл в оценку предприятия стоимость акций может повысится на 3,1 долл./GDR, что составляет 70% капитализации «Роснефти» по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно развиваться. При этом прогноз сделана на относительно консервативных оценках, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть $50 долл. за баррель.