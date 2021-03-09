«Это возможность для оппозиционных партий»: Володин о расширении партийных списков на предстоящих выборах

Вячеслав Володин не исключил, что изменения будут приняты в ближайшее время Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с журналистами не исключил, что изменения будут приняты в ближайшее время.

Составление федеральных списков - важный этап выборной борьбы. Так как согласно действующему законодательству, если партия преодолевает проходной барьер 5%, то в парламент в первую очередь проходят кандидаты именно из этого списка.

Напомним, что впервые заговорил о расширении списка (с 10 как сейчас до 20) лидер ЛДПР Жириновский еще осенью на встрече с Владимиром Путиным. В Кремле не исключили такую возможность и обещали подумать над вопросом.

Сегодня, 9 марта 2021 года на встрече с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже коснулся этой темы. Правда, в его интерпретации список кандидатов расширится только до 15.

Партийная система развивается, не стоит на месте, - Считает Володин. - Это предложение дает больше возможностей оппозиционным партиям и укладывается в тренд на усиление большой четверки (имеются ввиду действующие парламентские партии - ред. ). Все это дело добавляет партиям устойчивости. В результате избирательная кампания может получится для них более эффективной.

При этом Володин подчеркнул, что в первую очередь это изменение сыграет на руку оппозиционным партиям (ими считаются «СР», КПРФ и ЛДПР). И в меньшей для «Единой России».

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