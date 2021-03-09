Чем меня взбесил выбор певицы Манижи для Евровидения

Чем выбор певицы Манижи взбесил лично меня и добрую часть России? Да хотя бы тем, что невозможно выговорить имя представительницы моей страны на «Евровидении». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем выбор певицы Манижи взбесил лично меня и добрую часть России? Да хотя бы тем, что невозможно выговорить имя представительницы моей страны на «Евровидении». Но это можно пережить. Просто Россия - это страна русских и других коренных народов, не имеющих за пределами РФ государственных образований. И если бы на «Евровидение» отправилась девушка-татарка, башкирка, или якутка, никакой сумасшедшей общественной дискуссии просто не было бы.

Но кому-то, видимо, очень хочется, что бы мою страну представляли приезжие. И эти догадки подтверждаются: госпожа Манижа, не забывает подчеркивать, что она из абсолютно независимого государства Таджикистан. Откуда многих русских, татар, немцев, евреев, армян после развала общего Союза повышвыривали с кровушкой. Можно напрячься и даже про это забыть.

Хорошо, забыли, продолжим. В Таджикистане нет халифата и голода во многом потому, что там стоит российская военная база, а сотни тысяч граждан работают в РФ. При этом, Таджкистан не забывает демонстративно дистанцироваться от «русского мира». В разгар пандемии, например, там ничего умнее не придумали, как запретить ряд суффиксов, которые якобы «русифицируют» фамилии и напоминают об «имперском гнете», что в независимом и автохтонном Таджикистане абсолютно недопустимо. Поэтому, было бы уместнее, если бы певица в знак уважения к новой Родине, чего нибудь от нее взяла, хотя бы понятное имя.

Но самое мерзкое в этой истории - ЛГБТ-повесточка, которую пытаются протащить. В Европе люди не дураки, понимают, что мигрант со сбитым гендером, это вообще – святое, и хотя бы утешительный приз, да получит. Обязан получить. Но мы-то не Европа. У нас традиционные ценности прописаны на всех скрижалях. Кто и кому лжет в этой истории? Зачем – понятно.

Предполагаю, что появление певицы Манижи – такая «пробивка», как говорили в 90-х. Какие-то «добрые люди» оценивают реакцию публики – готова Россия к новым ценностям или нет?

Пока, судя по неоднозначной реакции на выбор певицы, еще не совсем готова. И это единственный хороший вывод.

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