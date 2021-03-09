Погнались за длинным юанем: Россия поставила рекорд по поставкам продуктов за границу

По информации «Агроэкспорта», в прошлом году наша страна побила рекорд по поставкам продуктов за границу. Фото: Shutterstock

Еда - это новая нефть! Вернее, она даже лучше нефти. Не только на вкус, но и с экономической точки зрения. Об этом говорят свежие данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России. По информации «Агроэкспорта», в прошлом году наша страна побила рекорд по поставкам продуктов за границу. Мы отправили на экспорт 79 млн тонн аграрной продукции на 30,7 млрд долларов – это на 20% больше, чем в 2019 году. Экспорт продуктов вырос в самых разных категориях - от рыбы и сахара до сливочного масла и молока. В то время как экспорт нефти и других топливно-энергетических товаров из России за прошлый год, наоборот, упал на треть.

Эксперты отмечают две основных причины роста экспорта продовольствия:

1. Ослабление рубля. Чем ниже курс национальной валюты, тем выгоднее продавать товары на экспорт за валюту.

2. Высокие цены на мировом рынке на те продукты, которых мы традиционно много производим. Так, в прошлом году сильно вырос экспорт зерна (на 25%), сахара (на 80%) и подсолнечного масла (на 19%). Как мы все помним, именно эти продукты с их ценами одно время были главными «антигероями» российских новостей. Причина подорожания - как раз ориентация на внешние рынки. Мировые цены на сахар, зерно и подсолнечник в прошлом году росли, российские производители стали массово гнать их за рубеж. А чтобы и в России было выгодно их продавать, производители подняли цены внутри страны. В результате правительство взялось за регулирование цен на эти продукты, что позволило остановить подорожание.

- Обычно правительства стран - экспортеров рады росту мировых цен, поскольку это означает более высокие доходы у аграриев и приток валютной выручки в страну. Для нашей страны ситуация более сложная: рост мировых цен в сочетании с просадкой рубля вызвал существенный рост внутренних цен на продовольствие, что не могло не встревожить, - объясняет Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка.

Но были и другие причины роста экспорта. Например, сильнее всего среди товарных категорий за прошлый год вырос экспорт мяса – на 53%. Поставки российской курятины за границу увеличились на 31%, свинины - на 87%. Как поясняют в Национальной мясной ассоциации, в прошлом году серьезно выросли поставки свинины во Вьетнам, где из-за эпидемии африканской чумы свиней резко снизилось поголовье. А главным покупателем российской курятины стал Китай - в прошлом году там сильно подорожала свинина, в результате вырос спрос на мясо птицы.

Кстати, именно Китай в прошлом году стал крупнейшим импортером российских продуктов. На втором месте - Турция. На эти две страны приходится почти четверть всего российского экспорта продовольствия. Китайцы традиционно закупают у нас много растительного масла, рыбы, мяса, кондитерских изделий. А Турция уже не первый год является главным покупателем российского зерна.

Впрочем, были и такие продукты, экспорт которых в прошлом году снизился. По данным компании FinExpertiza, сильнее всего упал российский экспорт муки (на 22,5%) и водки (на 7,6%).

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