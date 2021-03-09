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Великий пост: ешь, молись и кайся

С 9 марта в продаже специальный выпуск «Комсомолки» «Великий пост. Календарь на каждый день»
Источник:kp.ru
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Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Великий пост. Календарь на каждый день» станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься

Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Великий пост. Календарь на каждый день» станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься

Впереди у православных христиан самый большой и самый строгий пост. В этом году он пройдет с 15 марта по 1 мая. Для верующих это особенное время. Время размышлений, аскезы, покаяния и преодоления.

Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Великий пост. Календарь на каждый день» станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься.

В нашем спецвыпуске вы найдете подробное предписание для христианина на каждый день – какие молитвы читать, какую пищу вкушать, а от какой еды и занятий стоит отказаться.

Великий пост разбит на седмицы. Их семь, и у каждой свое значение. Кроме того, вы узнаете истоки возникновения поста и немало другой полезной информации. Например, как не утратить в это непростое время работоспособность, как разнообразить постное меню, какие продукты обязательно в него включить.

В пост разрешается есть довольно много продуктов: oвощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в редкие дни - рыбу и икру и даже пить красное вино. Не запрещены и сладости, но в них не должно быть яиц, сливочного масла и молока. Но, конечно, следует помнить, что главное во время поста — это искреннее покаяние, возможность задуматься над своим образом жизни, над недостатками и грехами.

Не пропустите! «Великий пост. Календарь на каждый день» от «Комсомольской правды» в продаже с 9 марта. Спрашивайте во всех местах продажи прессы.

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