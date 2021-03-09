Великий пост: ешь, молись и кайся

Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Великий пост. Календарь на каждый день» станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься

Впереди у православных христиан самый большой и самый строгий пост. В этом году он пройдет с 15 марта по 1 мая. Для верующих это особенное время. Время размышлений, аскезы, покаяния и преодоления.

Спецвыпуск «Комсомольской правды» «Великий пост. Календарь на каждый день» станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься.

В нашем спецвыпуске вы найдете подробное предписание для христианина на каждый день – какие молитвы читать, какую пищу вкушать, а от какой еды и занятий стоит отказаться.

Великий пост разбит на седмицы. Их семь, и у каждой свое значение. Кроме того, вы узнаете истоки возникновения поста и немало другой полезной информации. Например, как не утратить в это непростое время работоспособность, как разнообразить постное меню, какие продукты обязательно в него включить.

В пост разрешается есть довольно много продуктов: oвощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в редкие дни - рыбу и икру и даже пить красное вино. Не запрещены и сладости, но в них не должно быть яиц, сливочного масла и молока. Но, конечно, следует помнить, что главное во время поста — это искреннее покаяние, возможность задуматься над своим образом жизни, над недостатками и грехами.

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