Поэт-песенник Юрий Энтин: На Евровидение должен ехать Киркоров!

Поэт-песенник Юрий Энтин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый поэт-песенник, узнав от «КП» про певицу Манижу, победившую в зрительском голосовании, представил «Комсомолке» свои размышления о том, кто должен отправиться на Евровидении и кто бы там мог представлять нашу страну так, чтобы победить.

- Рожденная в Душанбе и работающая в Москве певица Манижа — лучший выбор для нашей страны на Евровидении-2021?

- У меня на это ответа нет. Я перестал смотреть нашу эстраду в последние годы. Я так отстал. Потерял интерес. Давно не писал песни для нынешних звезд. В том числе, для самых лучших. Мои душа и сердце остаются к ним холодны.

- А звезды к вам обращаются?

- Да. Но я не чувствую даже лучших. Даже таких, как Полина Гагарина.

- Но она имела успех на Евровидении.

- Я знаю. Но вместо того, чтобы 8 марта смотреть отбор на Евровидение, я заново пересматривал фильм «Мастер и Маргарита». Смотрел, не отрываясь, фильм Бортко, который мне показался классикой и шедевром.

- А кто к вам обращался за песнями в последнее время?

- Ко мне обращались несколько известных певиц , в том числе, которые мне нравятся. Но я ни разу не согласился - потому, что не чувствую, что такое хорошая песня сегодня. И не знаю ни одного композитора, с которым бы мне хотелось написать песню.

- Так уж ни одного?

- Нет. Мои авторы сегодня не пишут. Ни Геннадий Гладков, ни Алексей Рыбников. Ни Давид Тухманов, который был лучшим эстрадным автором нашей страны. Мы же с ним дружны. Совместно написали 128 произведений. Но мы писали совершенно другое.

- Кто-то из тех, кто исполнял ваши хиты — сейчас мог бы поехать на Евровидение и победить?

- Есть люди, которые два раза ездили - вроде Билана с Лазаревым.С Биланом удача получилась, как и с Лазаревым. Но я бы был за то, чтобы поехал второй раз Филипп Киркоров.

- Почему?

- Киркоров занял когда-то то ли 17-е, то ли 15-е место. Но мне кажется, что сегодня он находится в потрясающей форме. Он замечательный артист. У него все продумано до мелочей. У него было 4-5 моих песен — все они меня потрясли в его трактовке.

- Чем?

- Качеством исполнения. Мне кажется, он глупость сделал, что их сегодня не поет. Это, например, песня к третьей серии новой версии «Бременских музыкантов». Он сыграл роль и спел невероятно пронзительно колыбельную.

- Ее многие слышали?

- Все замерли, когда он вышел из аппаратной. Люди встали и овация была. Там были и Василий Ливанов, и Геннадий Гладков, и я. А ведь нам Филиппа навязали силой.

- То есть?

- Мы то хотели Градского. Но получился Киркоров с этой колыбельной. С того момента я стал внимательно следить за его работой. Для нашей страны могло бы стать важным его выступление на Евровидении. Тем более, он добился успеха как продюсер. Это могло оказаться прекрасной точкой в его карьере.

- А с чем бы он выступил — с той вашей колыбельной?

- А почему нет? Он ее поет младшему трубадуру. Мы тогда написали такую пародию на сегодняшний день. Когда бременские музыканты постарели и преподают в академии. И заставляют молодежь учить свои композиции, а те хотят исполнять рэп.

- Но много воды с тех пор утекло — это же лет 20 назад было...

- Да, это был 2000-й год. Фильм тогда провалился. Не получил никаких наград. Но это ничего не значит — там изумительные номера, песни. И есть поклонники, которые помнят и пишут до сих пор. Мне в фейсбуке пришло письмо — покажите, пожалуйста, 3 серию «Бременских музыкантов».

- В той, 3-й серии Киркоров и поет ту колыбельную?

- Он так пронзительно ее спел, что мы просто обалдели. Мы смотрели на него с удивлением. И Филипп тогда сказал: я пел, а сам подумал — надо скорее домой пойти и заделать ребенка, мальчика. Тогда он был женат на Пугачевой.

- Ну это же шутка была.

- Он пошутил, но выглядело так прочувствованно... Через себя пропущено. И я эту пленку подарил ему в чистом виде. Потому что в фильме его голос с голосом принцессы накладываются. И они совершенно не совпадали. И песня оказалась испорчена. Но в пластинку я как бонус вставил его сольное исполнение. А его обманули режиссеры. Киркоров то пел один, а режиссеры наложили еще писклявый голос принцессы.

- А кто была принцесса?

- Уже не помню. Там командовали продюсеры. И нам не предоставили никаких прав. Дали 3 миллиона — а из них осталось 300 тысяч. А деньги лично давал один человек, Гусинский. Он прочитал, сказал, что любит Бременских музыкантов и выделил деньги.

- Но второй раза заходить в ту же воду...

- Так это стало бы сенсацией! И то давнее вступление Киркорова его карьеру не испортило. А сейчас - тем более. Было бы красиво. Необычно. Что касается современных исполнителей - мне нравится певица Севара. Но она подданная Узбекистана - и от России ее нельзя послать. Она спела в моем мюзикле главную роль. Он поставлен в крупнейшем ресторане Ташкента вместе с Фаррухом Закировым, руководителем ансамбля «Ялла». «Проделки Майсары» — она была Майсарой.

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