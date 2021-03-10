Как мы всем подъездом боролись с закладчиками наркоты

Советы бывалых: чтобы победить «нечисть», обязательно нужны антивандальные двери, видеокамеры в подъезде и заявления в полицию Фото: Shutterstock

Проснулась я в три ночи от грохота выбитой в общем коридоре двери, от звона стеклянных осколков. Что это?! Сейчас будут ломать дверь в мою квартиру? Муж в командировке, дома я и ребенок. Кинулась на кухню за ножом. Но взломщик протопал мимо квартиры, шумно поковырялся в электрощитке и удалился. В полицию звонить не стала. Знаю по опыту — тягомотина часа на четыре с написанием заявлений и дачей показаний.

Когда на работе рассказала эту историю, опытные коллеги пояснили: это был наркоман, который пришел за дозой, заложенной в электрощитке…

Как выяснилось, наркоман сломал не только дверь в коридоре, но и магнитный замок на двери в подъезде. Он, получается, забыл дверные коды, которые ему передал закладчик. Никто из соседей тоже в полицию заявлять не стал из-за тягомотины.

Через месяц история со взломом подъездной двери повторилась. Попросили управляющую компанию сделать понадежнее вход в подъезд. Но через неделю оказалась вырванной ручка двери. И так еще несколько раз.

Участковый одно твердит: пишите заявление. Но кому охота не только время терять, но еще и бояться мести от наркомафии?

Что делать: опять обратились в управляющую компанию с просьбой поменять подъездную дверь на антивандальную. Процесс занял полгода. Теперь нашу дверь только танком!

СУДЬБА РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

Но и это, по словам главы Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергея Полозова, не дает гарантии избавления от нечисти. Сергей уже 9 лет борется с наркотическим злом, имеет хороший опыт.

- Если закладчики делают в вашем подъезде тайники, значит имеют свободный доступ внутрь. А взламывают наркоманы, которые позабыли код. Закладчики прячут пакетики с наркотой повсюду - за информационными щитами, откосами лифтов, в цветах, под подоконниками, перилами, за батареями. Тотально и везде.

- А что делать нам, жителям? - спрашиваю Сергея.

- Писать заявление. Есть подъездные камеры. Полицейские обязаны их отсмотреть, сделать снимки входящих в дом. Допросить жителей на предмет – знают или не знают незнакомцев. И отдать ориентировку для сотрудников ППС и местных отделений УВД на предмет возможного причастия к распространению наркотиков. Если есть повторные обращения, повторно снимать видео с камер. Если взломщики одни и те же, устраивать засаду, задерживать и так далее.

Слушаю я Сергея, думаю, если даже решится кто-то на заявление, толку что? Поймают закладчика, так на его место тут же придет другой. Закладчик, известно ведь, материал расходный для наркодилеров.

Оперативники не раз рассказывали, как мелкооптовые наркодилеры при задержании, чтобы уйти от ответственности сдают до 5-10 распространителей. И все довольны - опера галочки себе ставят, а дилер снова на свободе. Закладчики остаются крайними - получают большие сроки. Примерно треть закладчиков - это старшеклассники и студенты, клюнувшие на доходный заработок. Тут вроде все просто - сделал тайник, получил 500-700 рублей. А если сделать 15 тайников за день? Прибыль бешеная. Но как поймают, посадят на много лет. Я знаю случай, когда выпускница школы, 18 лет, решила подзаработать. Сделала две закладки и ее поймали. Есть у дилеров такая практика - сдавать закладчиков, чтобы не платить им деньги. Девчонку посадили на девять с половиной лет.

ВЕСЬ ПРОЦЕСС АНОНИМНЫЙ

- Как набирают закладчиков? - спрашиваю Сергея Полозова из «Стопнаркотик».

- Рекрутинг идет, в основном, через мессенджеры: Telegram, WhatsApp. Бывает просто массовая рассылка с анонимных номеров. Недавно даже губернатору Московской области Воробьеву пришла такая рассылка.

- Да ладно?!

- Да, бывает и такое. Если кто-то решает стать закладчиком и откликается, то сначала бот в чате задаст ему наводящие вопросы, потом затребует селфи с паспортом. Дадут какое-то тестовое задание. И только потом можно будет выкупить часть товара на сумму, условно говоря, десять тысяч рублей. Дальше надо самостоятельно развесить товар на кулинарных весах, упаковать по пакетикам.

- Как закладчики получают наркотик на руки?

- Чаще всего товар закопан где-то в пригородном лесу. Мы недавно проводили рейд в Железнодорожном. Там в лесу под каждым деревом кто-то с совочком копает ямку. Потом закладчик делает тайники, фотографирует их и передает точки геолокации через Telegram-бот. Далее наркоман через этот же Telegram-канал находит точки и бежит вынимать закладку.

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ В РАЗНОСЧИКИ ЕДЫ

- В период пандемии многие из закладчиков стали курьерами, - продолжает Сергей.

- О!

- Он несет по адресу заказ, а заодно делает тайник. Двойной заработок! А геолокацию точки скидывает вместе с кодом от подъезда, который вы сами ему дали при заказе еды.

- А если камеры по всему подъезду установить?

- Теоретически должно отпугнуть закладчиков, но все равно все зависит от жителей, будут они заявлять в полицию или нет.

- Вам видится какой-то способ побороть эту заразу?

- Нужно исключить все варианты анонимного перевода денег. Да, это требует законодательных изменений. Но тогда продавцу будет невыгодно продавать свой товар.

- То есть нужно всего лишь прикрыть сервисы с анонимными кошельками...

- Не только. Останется даркнет, через который тоже проводят оплаты. Огромная теневая виртуальная структура, где бесконтрольно крутятся миллиарды долларов. И вот с ней что-то надо делать.

ОТ АВТОРА

Мне представляется, что побороть эту заразу могла бы… полиция. Да-да. Цепочка: дилер-закладчик-наркоман построена на доверии. И если в эту цепочку анонимно вмешаются, скажем, курсанты полицейских училищ под руководством старших, то эта цепочка враз порвется. Например, курсанты выступят в роли дилеров в интернете, предлагая «товар» закладчикам. А закладчики «товар» не получат, но потеряют деньги, то пропадет у них всякое доверие к этой анонимной схеме. Так же курсанты могли бы выступать и в роли закладчиков, обманывая наркоманов. И наркоманы, и закладчики скоро отвернутся от анонимной купли наркотиков, понимая, что только потеряют впустую деньги.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения и прекурсоров ГУНК МВД России полковник полиции Андрей Морозов:

«В 2020 году выявлено свыше 112 тысяч преступлений по фактам сбыта наркотиков или их аналогов, расследовано 30,8 тысяч. Причем, случаев бесконтактного сбыта становится все больше из-за мнимой анонимной передачи информации через Интернет, быстроты и простоты передачи информации, высокой степени конспирации, одновременного охвата большой аудитории, небольших финансовых затрат.

Финансовая структура таких наркопреступлений обеспечивается услугами электронного платежного сектора, а также криптобирж и обменников. Организация и координация преступных действий при бесконтактном сбыте наркотиков построена на применении IP-телефонии и интернет мессенджеров с шифрованием входящего и исходящего трафика. Для финансового обеспечения сетевого наркосбыта преступники разрабатывают многоуровневые схемы с использованием электронных сервисов и плат жных систем по переводу средств без открытия счета, банковских и предоплаченных карт, виртуальных активов, в том числе для вывода денежных средств за рубеж. Сегмент наличных денежных средств в финансовой структуре наркобизнеса с каждым годом ослабевает.

Схемы легализации преступных доходов активно перемещаются из банковского сектора во внебанковскую сферу, в частности, на площадки электронных бирж и обменников, конвертирующих криптовалюту».

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