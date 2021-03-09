Валерий Фальков рассказал Владимиру Путину о проблемах и успехах российской науки

Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- 2021 год у нас объявлен Годом науки, - начал президент рабочую встречу с министром, отвечающим как раз за науку и высшее образование, Валерием Фальковым. - Как вы его видите?

Видение оказалось оригинальным.

- Мы тематизировали каждый из месяцев, - доложил Фальков. - Ясно, что апрель мы назвали «Освоение космоса». Май будет - «Новые вызовы и угрозы. Безопасность». Июль – «Связанность территорий и освоение пространства», август – «Экология и климат», сентябрь – «Генетика и качество жизни». А в декабре мы хотим закончить «Человеком и обществом».

И министр, не останавливаясь, перешёл к проблемам:

- У нас нет чёткого понятия и правового статуса молодого учёного в законах. Это не позволяет сфокусировать меры господдержки. Просьба поддержать нас, чтобы внести это в закон.

- Хорошо, - поддержал Путин. - Государство должно заботиться об учёных всех возрастов. Но начинающие нуждаются в особой поддержке, поскольку делают первые шаги. Знаете, я вижу, в августе, вы особое внимание полагаете уделить экологии...

- Мы запускаем большой проект по созданию карбоновых полигонов.

- Что это такое? - спросил Путин.

- Это такие специальные территории, - пояснил Фальков. - Мы выделили семь пилотных регионов, геостратегически разных – Калининградскую и Сахалинскую области, взяли Чеченскую Республику, Краснодарский край, Свердловскую область, Новосибирскую и Тюменскую. Мы хотим разработать там методики измерения потоков парниковых газов...

- Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для каких-то узкокорыстных экономических целей, не шло в ущерб нашей стране, - тут же заметил президент. - И нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни.