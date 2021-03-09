Арктику очистят от металлолома

Берега Арктики должны быть очищены. Фото: Александр МИЛКУС

Арктика труднодоступна. И компании, которые с огромным трудом привозили грузы на побережье, до последнего времени не задумывались о том, что лом черных металлов стоило бы перерабатывать и утилизовать. Со временем это стало большой проблемой. Только в Усть-Янском районе Якутии, на берегу моря Лаптевых, по оценкам экспертов скопилось уже 1,7 млн тонн металлома. А всего в северных районах республики - около 5 млн. тонн.

- «Генеральная уборка» Арктики -один из приоритетов утвержденной указом Президента России Владимира Путина Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, - отмечают в пресс-службе правительства Якутии.

В самой республике обеспечение экологической безопасности называют одним из ключевых направлений государственной политики в Заполярье на ближайшие несколько лет и, не в последнюю очередь, предстоит позаботиться о ликвидации отвалов промышленных предприятий, брошенного на побережье лома черных и цветных металлов. В год собираются вывозить на переработку 200 тысяч тонн.

Вся эта работа в арктической зоне требует огромных финансовых затрат, ведь перевозить грузы на дальние расстояния придется по зимникам. Без поддержки федеральных властей этот экологический проект вряд ли был бы реализован в ближайшее время.