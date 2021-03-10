Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека

- Здравствуйте, меня зовут Миша.

- Очень приятно!

- Это ненадолго.

* * *

Старый уголовник, весь в наколках, заходит в чайную. Девочка-официантка робко спрашивает:

- Какой вам чай подать, дяденька?

- Да не важно какой, на свой вкус принеси!

Заранее в ужасе от возможного наказания за ошибку девочка просит совета на кухне.

Ушлый повар варганит чифирь цвета и консистенции дегтя.

Попробовав напиток, зек со вздохом замечает:

- Да, дочка, вижу, потрепала тебя жизнь, потрепала…

* * *

Насторожило меня в этой кафешке не то, что в салат попал таракан, а то, что столь живучее существо сдохло в этом салате.

* * *

- Мой начальник зовет меня Компьютер. И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому, что если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

* * *

Если женщина говорит, что ненавидит тебя, значит, любит, но ты - козел!

* * *

- Петрович, а скажи нам, что общего между строительным рынком и российской попсой?

- Ну это же так просто, друзья. Мой ответ: си-ликон, штукатурка и фанера.

* * *

Бедные дети, каково же им теперь драться на переменах электронными книгами!

* * *

Мужчина с женщиной едут в одном купе.

Женщина:

- Я так замерзла, вы не могли бы сходить к проводнику за одеялом?

Мужчина:

- А может быть, лучше проведем эту ночь как муж и жена?

- Что ж, я не против...

- В таком случае, дорогая, ты не развалишься, если сама сходишь к проводнику за одеялом…

* * *

- Ой, вчера замучилась так... Еле-еле с мылом сняла!

- Кольцо застряло?

- Обруч...

* * *

- Прикинь, я тут побывал на море!..

- Отдыхал?

- Да нет, у меня простуда третий день. Мама приготовила горячую ванну, насыпала туда морской соли. Я лежу, расслабился, а мама, проходя за дверью, выкрикнула: «Холо-о-одное пи-и-иво, креветки!..»

* * *

- Господа, давайте искупаем коней в шампанском!

- Ну что вы, поручик, такие затраты, денег уже три месяца не платили!

- Тогда давайте хоть кота пивом обольем…