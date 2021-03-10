Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека

- Здравствуйте, меня зовут Миша.
- Очень приятно!
- Это ненадолго.
* * *
Старый уголовник, весь в наколках, заходит в чайную. Девочка-официантка робко спрашивает:
- Какой вам чай подать, дяденька?
- Да не важно какой, на свой вкус принеси!
Заранее в ужасе от возможного наказания за ошибку девочка просит совета на кухне.
Ушлый повар варганит чифирь цвета и консистенции дегтя.
Попробовав напиток, зек со вздохом замечает:
- Да, дочка, вижу, потрепала тебя жизнь, потрепала…
* * *
Насторожило меня в этой кафешке не то, что в салат попал таракан, а то, что столь живучее существо сдохло в этом салате.
* * *
- Мой начальник зовет меня Компьютер. И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому, что если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.
* * *
Если женщина говорит, что ненавидит тебя, значит, любит, но ты - козел!
* * *
- Петрович, а скажи нам, что общего между строительным рынком и российской попсой?
- Ну это же так просто, друзья. Мой ответ: си-ликон, штукатурка и фанера.
* * *
Бедные дети, каково же им теперь драться на переменах электронными книгами!
* * *
Мужчина с женщиной едут в одном купе.
Женщина:
- Я так замерзла, вы не могли бы сходить к проводнику за одеялом?
Мужчина:
- А может быть, лучше проведем эту ночь как муж и жена?
- Что ж, я не против...
- В таком случае, дорогая, ты не развалишься, если сама сходишь к проводнику за одеялом…
* * *
- Ой, вчера замучилась так... Еле-еле с мылом сняла!
- Кольцо застряло?
- Обруч...
* * *
- Прикинь, я тут побывал на море!..
- Отдыхал?
- Да нет, у меня простуда третий день. Мама приготовила горячую ванну, насыпала туда морской соли. Я лежу, расслабился, а мама, проходя за дверью, выкрикнула: «Холо-о-одное пи-и-иво, креветки!..»
* * *
- Господа, давайте искупаем коней в шампанском!
- Ну что вы, поручик, такие затраты, денег уже три месяца не платили!
- Тогда давайте хоть кота пивом обольем…