Теперь вы в «Авангарде»!

Сергей Собянин, Сергей Шойгу и Андрей Воробьёв с курсантами. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Ребята из смены в полном восторге. Обсуждают, что у автомата в лазерном тире даже отдача есть, на 70%, как у боевого. Мальчишки!

- Все очень круто, - наперебой рассказывают подростки. - И это мы еще не все здесь увидели. За неделю, надеемся, успеем.

Плац перед УМЦ «Авангард». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

МЕСТО СИЛЫ

Парк «Патриот» в Кубинке - одно из самых знаковых мест на территории Подмосковья. Во-первых, здесь под открытым небом находится один из самых больших в мире музеев различных типов вооружений. На то, чтобы обойти огромное поле танков и самоходок, да все их облазить, да везде пофоткаться, можно потратить целый день. Во-вторых, в прошлом году в «Патриоте» открыли крупнейший в России воинский храм. А теперь здесь появился собственный центр для военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Первый камень на месте стройки министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин заложили в 2019 году. Проект поддержал Владимир Путин. Центр, состоящий из нескольких больших кластеров, строили чуть больше года.

Первая в этом году смена стартовала в «Авангарде» еще в конце нынешнего февраля. Теперь сюда, в этот центр, будут круглый год приезжать десятиклассники из Подмосковья и Москвы.

Курсантам очень понравились блюда столовой. Фото: Константин Семенец

КЛАСТЕР ТРЕНАЖЕРОВ И СИМУЛЯТОРОВ

Вчера Андрей Воробьёв, Сергей Шойгу и Сергей Собянин приехали проверить, как устроена работа в «Авангарде». Пообщались с ребятами, которые сейчас заехали на смену.

Мальчишки - под большим впечатлением. На территории центра «Авангард» (более 28 га) три жилых комплекса на 600 курсантов и 150 сотрудников центра. «Хозблок» - большая столовая, медпункт, склад. В спортивном кластере - собственный скалодром, несколько полос препятствий разной сложности, тренажерный зал, площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол и многое другое. Но наибольший интерес у ребят вызывает, конечно, учебный кластер, в котором установлено много различных тренажеров: симулятор прыжка с парашютом, интерактивный тир, симуляторы вождения военной техники, класс робототехники, где в том числе можно научиться управлять дронами.

Ребят здесь учат самым необходимым навыкам армейской службы… Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Смену продержитесь? - улыбнулся Андрей Воробьёв.

- Конечно! - хором отозвались пацаны.

Одна смена длится 5 дней. В итоге в течение 2021 года в «Авангарде» проведут 41 смену. В перспективе за год здесь смогут побывать порядка 15 тысяч школьников.

...и владению оружием. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

«НАЙТИ СЕБЯ, НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ»

- Проект реализован для подростков, которые хотят быть успешными, сильными, которые интересуются различными историческими, культурными достижениями нашей страны, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы сейчас обсуждали - в перспективе здесь будут и лошади, и велосипеды, и лыжня. Все эти активности, которые очень интересны, стрельбища - все это будет также с Министерством обороны согласовано. И поэтому большое количество ребят могут себя здесь реализовать, найти себя, научиться новому, узнать новое, познакомиться с новыми друзьями. Мы сможем от Подмосковья порядка 15 - 20 тысяч ребят пригласить сюда в этом году.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в «Авангарде» чувствуется особый дух, если сравнить с обычными военными сборами, которые по желанию проходят столичные старшеклассники.

- Сборы 5-дневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Самое главное, что это неформальный проект, который создан с душой. Важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, тоже не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься здесь на воинском полигоне, смотреть учения.

В спортивном кластере - собственный скалодром, несколько полос препятствий разной сложности, тренажерный зал, площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Опыт - в регионы

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что опыт работы центра «Авангард» необходимо внедрять и в других регионах страны.

- Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах.

«Авангард» может похвастаться собственной разработкой - системой искусственного интеллекта. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

КСТАТИ

Знакомьтесь: «ИРА»

А еще центр «Авангард» может похвастаться собственной разработкой - системой искусственного интеллекта, которая не только используется в процессе обучения, но и помогает наладить всю работу центра. Называется она «ИРА» (Искусственный разум «Авангарда»).

Как объясняют в центре, «ИРА» - это часть системы безопасности лагеря, помогающая инструкторам и вожатым контролировать перемещение курсантов по территории центра, отслеживать их успеваемость. Благодаря этому налаживается контакт между школьниками и педагогами. При этом «ИРА» постоянно сопровождает курсантов в процессе их обучения: от подъема и зарядки до всех занятий в течение дня.