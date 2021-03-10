Кто должен ехать от России на Евровидение: поклонники и противники Манижи чуть не сошлись врукопашную

Триумф артистки оказался большой неожиданностью даже для ее преданных фанатов. Чего уж говорить о простых россиянах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто только не высказался насчет предстоящего конкурса Евровидение-2021, на котором Россию уже совсем скоро представит молодая исполнительница Манижа Сангин. Дело в том, что кандидатура вокалистки и ее композиция вызвала неоднозначную реакцию публики. Триумф артистки оказался большой неожиданностью даже для ее преданных фанатов. Чего уж говорить о простых россиянах. Они чуть не передрались, обсуждая итоги всенародного голосования.

Эмоционально высказываются и профессионалы. Отбор участников Евровидения всегда сопровождается спорами и скандалами, так что неудивительно, что выбор Манижи разделил шоу-бизнес на два лагеря.

Российский продюсер Табриз Шахиди уверен, что после участия Манижи в Евровидении-2021 вне зависимости от того, какое место она займет в смотре, совершенно точно вырастут гонорары за ее концерты. Так как узнаваемость, а с ней и сила бренда увеличивает стоимость артиста. "Конкурс, несмотря на его абсолютную никчемность в плане профессионального роста вокалистов и композиторов все же обеспечит сильный толчок в развитии имени. Оценивать даже предварительные шансы на возможную победу артистки бессмысленно, да и не нужно вовсе. Не глядя, пройти отбор, выступить в финале - не стыдно. И с достоинством королевы забыть этот конкурс", - написал эксперт в блоге.

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Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица Манижа вполне может победить на международном музыкальном конкурсе. "Как исполнитель она превосходна. Песню я, признаюсь, не понял. Честно, не понял. Но это вовсе не значит, что она плохая или не достойна победы. Мы можем чего-то не понимать. Конечно, это не хит и не самая лучшая песня России на конкурсе. Но на Евровидении часто побеждали артисты, чьи песни даже не запоминались", - отметил он. Пригожин отметил, что результат состязания всегда непредсказуем: "Евровидение - это же такое чудо-юдо, что исключать победу нашей артистки ни в коем случае нельзя. Откуда мы знаем, вдруг Европе такой формат зайдет".

А вот основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин уверен, что девушка просто опозорится и принесет своей стране гарантированное поражение. "Более ужасного выбора у нас никогда ещё не было. Как продюсер, который 36-й год работает на эстраде, является публичной личностью, в первый раз я вышел на сцену в 1985-м году в «Утренней почте», я считаю, что это - позор для «Первого канала» и для всей России. Я - единственный человек, который желает, чтобы Россия заняла последнее место на Евровидении и чтобы музыкальные продюсеры «Первого канала» задумались о том, что они вытворяют. Как можно было такую певицу выдвинуть на конкурс в такое тяжелое время, когда и так все ополчились против России", - написал скандальный продюсер в блоге.

В противовес негативным комментаторам Филипп Киркоров пожелал артистке удачи: "Манижа, это большая возможность для тебя! До встречи в Роттердаме!". А Юля Савичева и вовсе прямо упрекнула всех, кто недоволен победой певицы. "Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали! Между прочим, вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них так же обрушился шквал негатива. Сейчас же все наоборот разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите?", - поинтересовалась Юля. Также Савичева отметила, что для нее понятно, чем Манижа встряхнула публику, - интересностью, актуальностью и подачей.

Выбор Манижи разделил шоу-бизнес на два лагеря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же касается музыкального критика Сергея Соседова, то он вообще придерживается альтернативного мнения. По его словам, неважно кто поедет представлять Россию на Евровидении - результат будет совершенно одинаков для всех кандидатов. Ведь победа в музыкальных соревнованиях предопределена. Сам же конкурс, по его словам, устраивают ради зевак. "Хоть черта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат. Это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан", - уверен Соседов.

Мы спросили читателей - а вы довольны выбором участника Евровидения?

Оксана ОН, стилист-дизайнер:

- Манижа талантливая и симпатичная. У нее отличные тексты. Она прекрасно владеет русским языком. Быть русским не означает иметь тот или иной цвет волос или разрез глаз.

Алена СУСОВА-ТУТАНОВА (Варвара), этно-исполнительница:

- Удивлена выбором. Мне кажется, что русская женщина не такая, как представлено в этом номере. Но «Евровидение» любит фриковские моменты. Я болела не за Манижу, а за двух Маш. Отчего общим голосованием не выбрали их, я не поняла. А почему Панайотова не рассматривали? Он же всех бы порвал. Или «Литтл Биг» - у них прикол есть...

Вопрос дня: Кто должен ехать от России на Евровидение? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Динара АЛИЕВА, солистка Большого театра:

- Я не связана с этим жанром и не знаю эту певицу. Но вообще не важно, где человек родился - в Баку, Душанбе или в Москве, - главное, чтобы исполнитель был талантливым.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я выступил бы за то, чтобы в Европу второй раз поехал Киркоров. Филипп в потрясающей форме, у него все продумано до мелочей. Еще мне нравится певица Севара, но она подданная Узбекистана.

Владимир ПЕРМЯКОВ, актер (Леня Голубков из «МММ»):

- Что-то я не в восторге от этого выбора. После программы «Время» эту Манижу показывали... Должны участвовать не только талантливые, необязательно звезды. Должны выступать те, у кого есть такая хорошая песня, которая сможет победить или взять призовое место. Манижа ничем не удивила. Шансов немного.

Давлатназар ХУДОНАЗАРОВ, режиссер и сценарист, народный артист Таджикской ССР:

- О том, что Манижа получила возможность поехать на «Евровидение», я узнал вчера. Как таджик, я горжусь этим. Но я песен ее не слышал. Я как гражданин России горд, что моя землячка получила признание со стороны россиян. Обычно у меня интереса к этому конкурсу нет, но теперь я буду болеть за нее. И все таджики будут смотреть и болеть.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Странный выбор. У России закончились свои исполнители с хорошими музыкальными и внешними данными?

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