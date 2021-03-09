Две цистерны страха: что произошло с газопроводом в реке Обь

Причина аварии пока не известна, однако уже понятно, что во внешнюю среду попала лишь малая часть углеводородов. Фото: Андрей Виль/ТАСС

На минувших выходных в акватории Оби в районе Нижневартовска загорелся подводный газопровод АО «СибурТюменьГаз». Аварийный участок был локализован, и сейчас специалисты изучают пробы воздуха и воды, чтобы определить вероятное влияние на окружающую среду.

Чтобы оценить влияние аварии на природу, стоит разобраться, для чего был проложен газопровод. По нему перекачивались продукты переработки попутного нефтяного газа (ПНГ). Как видно из названия, этот газ, а точнее смесь газообразных углеводородов, – «сопутствующий» или побочный продукт при добыче нефти. Раньше этого «спутника» нефти просто сжигали на месте добычи, что было, мягко говоря, неэкологично и не очень выгодно. Ведь сам по себе ПНГ – источник ценного углеводородного сырья. На газоперерабатывающих заводах его разделяют на несколько фракций, включая широкую фракцию легких углеводородов, в составе которой находятся пропан, бутан и изобутан. Именно такие газы и перекачивались по загоревшемуся продуктопроводу.

Причина аварии пока не известна, однако уже понятно, что часть легких углеводородов попала во внешнюю среду. Как стало известно из официальных источников, изначально в поврежденном участке трубы находилось около 600-700 тонн газов. Когда произошла авария, отрезок газопровода был отсечен и основную часть этого объема успели откачать в специальные амбары дожига, где ее и сожгли. В газопроводе по оценкам компании осталось не более 60-70 тонн продукта, которые, собственно, и превратились потом в напугавший всех пожар на льду.

«Если мы опираемся на данные, которые представила компания «Сибур»: что удалось собрать и утилизировать до 90% объема газа, то оставшийся объем [60-70 тонн] будет эквивалентен примерно двум железнодорожным цистернам. Это можно сопоставить с тем, как иногда происходят повреждения подвижного состава или сходы с рельс», – прокомментировал генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

К тому же, пропан и бутан не зря названы легкими углеводородами, в естественных условиях они полностью улетучиваются.

Специалисты отмечают, что испарению газов может частично мешать ледяной покров на Оби. Однако в этом нет большой опасности, так как пропан и бутан не смогут вытеснить из воды кислород. А, значит, и угрозы для обитающих в воде организмов нет. А напугавшее пользователей соцсетей видео с рыбой, страдающей от нехватки кислорода, – печальный пример естественного замора, который каждый год повторяется на реках с плотным ледяным покровом.

Впрочем, специалисты надзорных ведомств в любом случае будут не только оценивать пробы, но и выяснять причины возможных загрязнений. Сделать это будет непросто, ведь, сейчас в районе аварии горит немало факелов ПНГ из-за остановленного газопровода Парабель-Кузбасс. Получается, что источником попадании вредных веществ в воздух могут стать как сжигание легких углеводородов в амбарах или его вынужденное горение на местности, так и сжигание на факелах.

«Попадание в атмосферу небольших объемов легких углеводородов – неизбежное явление для нефтегазодобывающих регионов. Газы улетучиваются как при горении на факеле, так и без него. Опасны ли они,можно определить по предельно допустимым концентрациям, специально рассчитанным и установленным Ростехнадзором и Росприродназдором.Пока все полученные данные по замерам после аварии на продуктопроводе на реке Обь свидетельствуют о том, что превышения ПДК нет. А потому и говорить о последствиях пока рано», – рассказал профессор РЭУ им. Плеханова, председатель комиссии по этнологической экспертизе Иван Потравный.

Впрочем, в АО «СибурТюменьГаз» уже заверили, что в случае если ущерб будет установлен, предприятие готово к его возмещению в полном объеме.

В любом случае произошедшая авария явно не будет стоять в одном ряду с такими крупными ЧП, как разлив нефтепродуктов в Керченском проливе в 2007 году или прорыв магистрального нефтепровода «Дружба» в Пензенской области в 2003-м. В обоих случаях во внешнюю среду попало около 10 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов.

Облегчает ситуацию и то, что в непосредственной близости от места возгорания населенных пунктов нет.

«На прилегающих к месту прорыва трубопровода я не обнаружил территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов, то есть о прямом ущербе хозяйству общин КМНС говорить не приходится. Но думаю необходимо провести экспертизу по итогам ситуации», – подчеркнул Иван Потравный.

После выяснения причин происшествия в «Сибуре» будет принято решение о дальнейших действиях. В компании не исключают, что может потребоваться строительство и укладка нового продуктопровода. Стоит отметить, что за последние десять лет в обновление транспортной инфраструктуры в Западной Сибири компания уже вложила более 110 млрд рублей.