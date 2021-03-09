"Спартак" едет в гости к "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Спартак" на своем поле 7 марта разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. И теперь же предстоит вновь приехать в гости к "Динамо" в матче 22 тура РФПЛ. Ранее команда Доменико Тедеско уже уступила "Динамо" в Кубке России. Осенью 2020 года в первом круге Спартак сыграл вничью 1:1 в матче в Тушино.

В чемпионатах России по футболу эти два клуба играли очень много между собой. За всю современную историю команды играли между собой 57 раз - 29 побед у "Спартака", 9 у "Динамо" и 19 раз встречи завершались вничью. На матч Динамо - Спартак уже есть в продаже билеты, которые купить онлайн на официальном сайте динамовцев.

"Спартак" в 2021 году уже проигрывал "Динамо" в Кубке России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательная подробность предстоящей игры - прогнозы букмекеров говорят о больше вере в "Динамо". Однако же после матча Спартак - Краснодар такой расклад вызывает вопросы. Прогноз на Динамо - Спартак - ничья. Трансляцию игры РФПЛ можно посмотреть с 18:25 по московскому времени на телеканале Матч Премьер 13 марта 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.