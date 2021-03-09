Что значит приговор убийцам российского посла в Турции Карлова

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления при открытии фотовыставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ прокомментировал приговор, вынесенный Вторым судом Анкары по особо тяжким преступлениям убийцам российского посла в Турции Андрея Карлова.

- Отдаем должное тому, что турецкое правосудие осудило этот террористический акт, жертвой которого пал выдающийся российский дипломат, - говорится в специальном заявлении нашего внешнеполитического ведомства.

Турецкий суд приговорил пятерых человек к пожизненным заключениям. До конца своих дней (если быть точным, ему дали аж два пожизненных срока) за решеткой останется Салих Йылмаз, отдавший непосредственный приказ убийце нашего посла – исполнителя, напомним, застрелили на месте преступления. Также к высшей мере наказания приговорен Шахин Сегут, который был куратором убийцы.

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству российского посла. При этом шестерых обвиняемых по делу суд оправдал. Еще восемь человек осуждены на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы.

Правосудие свершилось?

Процесс шел больше года. Его итог, по мнению нашего МИДа, «вызывает удовлетворение». При этом, как отмечается в заявлении, значительная доля вины за убийство Карлова лежит на тех, кто незадолго до покушения на посла «искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии».

Трагическая смерть посла РФ в Стамбуле значительно повлияла на российско-турецкие отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Карлов, напомним, был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления при открытии фотовыставки. Многие помнят эти жуткие кадры: посол России выступает перед публикой, когда стоящий за его спиной полицейский в гражданском выхватывает пистолет и расстреливает дипломата практически в упор.

Трагическая смерть посла РФ в Стамбуле значительно повлияла на российско-турецкие отношения, на подрыв которых и был расчет у организаторов его убийства. Эти отношения и без того до этого «трясло» больше года.

В ноябре 2015 года российский фронтовой бомбардировщик СУ-24М был сбит в Сирии турецкими ВВС. Наши летчики катапультировались, но были расстреляны с земли связанными с турками бандформированиями. Погиб командир экипажа Олег Пешков.

Именно после этой преступной выходки наших «партнеров» президент Путин ввел санкции против Турции и потребовал от ее президента официальных извинений, пригрозив, что в противном случае ему не удастся «отделаться помидорами».

Через семь месяцев, в июне 2016, Эрдоган направил Путину послание со словами: «Говорю, извините. Всем сердцем разделяю боль…»

А буквально через две недели после этого в Турции состоялась попытка военного переворота. Очевидно, что Эрдогана хотели убить. И спасшее ему жизнь предупреждение он, как можно понять из информационной суматохи тех дней, получил именно из России.

После жесткого подавления военного путча президентом Турции российско-турецкое взаимодействие по урегулированию в Сирии продолжилось и давало реальные результаты. И вдруг - в декабре 2016 - вероломное убийство посла Карлова.

Кому взаимодействие Москвы и Анкары, пусть и крайне сложное, подчас противоречивое, но позволявшее двигаться вперед в урегулировании в Сирии, могло встать поперек горла, особо гадать не приходится. В числе подозреваемых в подготовке убийства суд назвал и находящегося в розыске оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, уже много лет скрывающегося в США.

Россия и Турция, несмотря на все прогнозы недоброжелателей, все-таки находят возможность конструктивного сотрудничества в «горячих точках». К Сирии прибавился Нагорный Карабах. Примечательно, что Москва и Стамбул все чаще находят взаимовыгодные решения острых международных проблем без предварительного «согласования» в западных столицах.

Точка в процессе над убийцами Андрея Карлова, именем которого названа улица в турецком городе Демре, подтверждает намерение Стамбула и дальше вести дела с Москвой так, чтобы не пришлось снова вспоминать «помидоры».

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