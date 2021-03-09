В рамках открытия Года Байкала звезды спорта сыграли на льду озера в хоккей

Исторический хоккейный матч призван способствовать привлечению внимания к вопросам защиты природы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2021-й объявлен в Иркутской области Годом Байкала. Старт череде масштабных мероприятий дали на берегах священного озера – сначала в поселке Листвянка, а затем в Большом Голоустном, где 8 марта на льду крупнейшего в мире резервуара пресной воды звезды спорта сыграли в хоккей. Исторический хоккейный матч призван способствовать привлечению внимания к вопросам защиты природы.

Место силы и лучшая игра в спортивной карьере

В торжественных церемониях, посвященных открытию Года Байкала, приняли участие Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель Всероссийского общества охраны природы; Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов; Илья Разбаш директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России; губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители ЮНЕП, зарубежные гости.

- Уверен, что в ближайшее время озеро Байкал будет нашим самым большим ресурсом – и политическим, и экономическим, и нравственным. Самое главное, что мы должны сделать – это сохранить и преумножить богатства этого великого озера, ликвидировать весь накопленный ущерб и дать природе восстановиться. Уверен, что в Иркутской области будет зарождаться еще много экологических инициатив. Байкал – это место силы, главное место на планете, – сказал Вячеслав Фетисов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В хоккей на льду вместе с Фетисовым сыграли легенды спорта Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. С ними доблестно сражалась команда Иркутской области. Матч завершился со счетом 6:8 в пользу звездного состава.

– Лед фантастический! Это была лучшая игра в моей карьере, - признался Вячеслав Фетисов после соревнований. - Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно побывать на Байкале. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем необходимым, чтобы возглавить движение по сохранению будущего планеты. Нести добро – это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии», стараемся игрой объединить мир.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на льду Байкала прошел товарищеский матч, который, безусловно, привлечет внимание к вопросам защиты и сохранения Байкала.

- Нам необходимо сделать все необходимое для сбережения природы, чтобы было не стыдно смотреть в глаза детям и внукам. Для этого важно объединить усилия власти, общественных объединений, волонтеров и найти пути решения поставленных экологических задач, - сказал Игорь Кобзев.

Вячеслав Фетисов на это сообщил, что готов играть не только в хоккей, но и в баскетбол, а также заниматься водным полом и другими видами спорта – главное сберечь природу для будущих поколений.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Договорились о сотрудничестве

В рамках открытия Года Байкала был подписан ряд соглашений. Одно из них - о партнерстве между Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) и Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) - послужит основой для сотрудничества в области сохранения водных ресурсов, стратегического направления, отраженного в целях устойчивого развития, определенных ООН.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Центром развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и Всероссийским обществом охраны природы (ВООП). Подписи под документом поставили директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш и председатель ВООП, посол ЮНЕП, реализующий программы ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.

Соглашение направлено на сотрудничество в области развития гражданского общества, вовлечение граждан в мероприятия по очистке берегов водных объектов для улучшения качества воды и сохранения экосистем. Всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) проходит во всех регионах России. Ежегодно в ней принимает участие более 800 тысяч человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сотрудничество с объединением, которому в 2024 году исполнится 100 лет, для нас очень полезно. Имея представительства в более 40 регионах, ВООП поможет нам объединить в рамках экологических акций волонтерские движения. Федеральное агентство водных ресурсов рассчитывает на обратную связь, на оценку своей работы со стороны гражданского общества, - подчеркнул Илья Разбаш.

«Вода России» объединяет

После подписания соглашения Вячеслав Фетисов вручил директору Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России награду в рамках Премии ВООП и Института Вернадского. Диплом победителя III Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» присужден ФЦП «Вода России» в номинации «Эковолонтеры – рекам и озерам».

- «Вода России» - одна из крупнейших акций, объединяющих усилия государства и гражданского общества, а также добровольцев по всей стране, проходит в рамках нацпроекта «Экология», - отметил Илья Разбаш. - В прошлом году в ней приняло участие около миллиона человек. Объединение усилий вокруг того, чтобы убрать мусор с берегов всех водных объектов, наша сверхзадача. Байкал – это жемчужина. Мы понимаем, что к нему приковано внимание всей мировой общественности. Сама по себе уборка – это яркий финал того курса по экологическому образованию, который реализует Федеральное агентство водных ресурсов. В процессе, кстати, задействованы люди всех возрастов. К примеру, дети участвуют в конкурсах рисунков, посещают уроки экопросвещения, представляют проекте о воде. Студенты проходят экоквесты. То есть, агентством ведется планомерная работа с разными аудиториями. Ее основная цель – пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. При этом акция по уборке мусора – это закрепление полученных знаний непосредственно на берегах водоемов. Правительство РФ наделило Росводресурсы определенными полномочиями, но, чтобы добиться решения поставленных задач, необходима совместная работа с гражданским обществом.

Кстати, волонтеры будут готовы приступить к уборке берегов Байкала, как только сойдет снег. А в августе 2021 года в Иркутской области и Республике Бурятия пройдет масштабная акция, в которой примет участие большое количество добровольцев.

НАША СПРАВКА

Озеру Байкал около 25 миллионов лет. Это самое глубокое озеро на планете (1642 м), а также крупнейший резервуар, содержащий примерно 20% всех мировых запасов пресной воды. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.

В 2021-м в рамках Года Байкала запланировано более 60 мероприятий экологической, просветительской, культурной направленности, в том числе лесовосстановление, субботники, экологические акции, международные и региональные фестивали. Кроме того, предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений, дорог. В 2021-м в регионе пройдет и Байкальский экологический диктант, планируется международная конференция по устойчивому развитию Прибайкальской территории.