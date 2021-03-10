Богатые тоже плачут: Лепс в долгах, Киркорова распродает имущество, а Петросян и Степаненко закрывают общий бизнес

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезды сводят дебет с кредитом: в базе юридических лиц появились первые итоги за прошлый год, который сильно ударил по кошелькам бизнесменов. Оставшихся без корпоративов да концертов артистов могли бы спасти другие их предприятия - рестораны, магазинчики и креативные агентства, которые так любят открывать наши селебрити, но и здесь не повезло: большинство компаний ушли в минус. "Комсомолка" изучила финансовую отчетность и узнала, кто и насколько пострадал.

Филипп Киркоров, хоть и продолжает блистать на красных дорожках в дорогущих нарядах, похоже, переживает не лучшие времена. Его компания "Филл Фо Ю", которая занимается продажей одежды, закончила год с убытками в полмиллиона рублей. И это не самый неприятный итог. Недавно у поп-короля завершился долгоиграющий суд с латвийским банком, где Филипп Бедросович брал займ на подготовку своего фееричного шоу "Я", и теперь Киркоров должен выплатить кредиторам 140 миллионов. Рассчитаться по-хорошему артист не захотел, и теперь, как выяснила "КП", приставы пустят с молотка его арестованное имущество. С чем именно придется расстаться звезде, не разглашается: по закону, эта информация строго конфиденциальна.

Евгений Петросян Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Петросян, который третий год судится за раздел имущества с Еленой Степаненко, решил окончательно распрощаться с прошлой жизнью. Совместный ЖСК экс-супругов "Улыбка москвича", который существовал с 2001 года, решено закрыть. С 11 января 2021 года компания находится в процессе ликвидации. Дела у фирмы в последнее время, судя по всему, шли не очень: налоговики то и дело блокировали счета жилищно-строительного кооператива.

Для Гарика Харламова прошлый год стал моментом "обнуления": юморист развелся с Кристиной Асмус и закрыл свое единственное предприятие - креативное агентство "Бульдог", которое продержалось на плаву всего три года. Налоговая ликвидировала фирму Харламова в сентябре-2020.

Виктор Дробыш, которого бывшая подопечная Настасья Сумбурская недавно пыталась засудить за неэффективное продюсирование, решил избавиться от одной из своих компаний - "ЗД Мьюзик Стар". Фирма занималась съемкой клипов и видеороликов, но последние годы прибыли не приносила. С февраля этого года всеми делами конторы занимается специально назначенный ликвидатор.

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс пробовал себя в самом разном бизнесе: пек пироги, торговал консервами и фермерскими продуктами, ювелирными украшениями... Пока финансовые итоги подвели только две его фирмы, и обе оказались в приличном минусе. Так, ООО "Лепс-Оптика", выпускающее фирменные круглые очки, ушло в убыток на 2,5 миллиона рублей, а дебиторская задолженность компании составила 310 тысяч. А продюсерский центр Григория Лепса, который занимается раскруткой его дочери Евы и ее группы "Cosmos girls", закончил год с "дырой" в 1,6 миллиона.

Ольга Бузова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На фоне коллег чуть лучше выглядит Ольга Бузова, которая пять лет пытается раскрутить свой бренд одежды. Ее фирма "Фэшн", в учредителях которой до сих пор числится бывший муж Дмитрий Тарасов, в 2020-м сработала в ноль. Это лучший показатель компании с 2016 года - до этого были сплошь миллионные убытки.

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