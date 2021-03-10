Чудо-тягач МАЗ-7907: «Наш ответ Рейгану»

Вот так выглядел тягач. Похож на огромную гусеницу. Фото: MotorProject/YouTube

Нет, мы империя

добра!

А не империя

мы зла,

Как мы тут слышали вчера

От одного тут мы козла...

Игорь ИРТЕНЬЕВ, 1982 год.

Слова президента США Рональда Рейгана о том, что СССР - «империя зла», прозвучали в разгар «звездных войн» великих держав. Советский Союз форсированно готовился размещать стратегические ракеты не только в шахтах, но и придать им мобильности: устанавливать на железнодорожных платформах и перебрасывать в неожиданные для противника места при помощи мощных тягачей.

За разработку сверхбольших машин у нас отвечал Минский автозавод.

К сведению

В 1954 году при Минском автомобильном заводе (МАЗ) создали конструкторское бюро по разработке многоосной техники высокой проходимости. В 1991 году КБ обособилось и стало Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ). Их машины до сих пор активно приобретает Министерство обороны России.

Для транспортировки огромных межконтинентальников в столице Белоруссии построили сначала МАЗ-7904, а в 1983 году начали разработку МАЗ-7907.

В короткой, но яркой истории последнего было всё - неожиданные инженерные решения, тайные ночные испытания, секретные операции по переброске в Волгоградскую, Тверскую области и даже перевозка плавучего ресторана.

Итак, темной-темной ночью в марте 1985 года из мазовского ангара выкатили автомонстра длиной под 30 метров и высотой 4,5 метра. Он передвигался на 24 колесах, и все они были ведущими. Гигант мог вписываться в поворот радиусом всего 27 метров. При этом первые четыре пары поворачивались в одну сторону, а последние четыре - в другую. Даже боком («крабом») мог ехать. Завораживающее зрелище!

Первый опытный образец собрали на МАЗе в марте 1985 года. Задача: перевозить на большие расстояния ракету массой 104,5 тонны, длиной 22,6 м и диаметром 2,4 м. Плюс пусковое оборудование, ЗИП и походный лагерь.

Выезжали на Могилевскую трассу по ночам, чтобы вражеские спутники не засекли. Сопровождали махину военные и гаишники. Накатали таким образом тысячу километров. Места и время выбирали безлюдные, но слухи об огромной машине поползли по республике. Поездки пришлось прекратить.

Общие испытания и дооборудование МАЗ-7907 закончились в сентябре 1987 года. К тому времени на его спидометре значились 2054 км. Военная комиссия оценила легкость управления, быстрый старт и разгон до 25 км/час, морозостойкость, надежность, живучесть…

На этом работы свернули, а оба готовых экземпляра вернули производителю. Причина: началась перестройка, закончилась холодная война, на повестке дня - переговоры с США о дружбе и разоружении.

10 лет спустя

Оба готовых тягача простояли под брезентом на заводском полигоне до лета 1996 года. В разгар отпускного сезона белорусским коммерсантам потребовалось перевезти 88-тонный теплоход длиной 40 метров с реки Березены на озеро Нарочь, чтобы переоборудовать его в плавучий ресторан. Вспомнили про МАЗ-7907, обратились за помощью к руководству предприятия. Расстояние несостоявшемуся ракетовозу предстояло пройти огромное - 250 км.

Реанимировали платформу два месяца. Ехали неделю. А как прибыли, загнали его в воду под разгрузку. Оказалось, зря: на обратном пути полетели все электромоторы. До дома шли на буксире.

Интересно, стоил ли ресторан таких трудов. Окупился ли он?

Финал

В 2006 году из двух МАЗ-7907 собрали один. Сейчас он ожидает реставрации, чтобы украсить музейную экспозицию Минского завода колесных тягачей.

Сегодня белорусы научились делать шины любых размеров. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

КСТАТИ

Предтеча - МАЗ-7904: больше, длиннее и сильнее

МАЗ-7907 собирали с учетом недоработок его предшественника - МАЗ-7904. Сразу после московской Олимпиады-80 для создания супертягача с военных предприятий страны в Минск дополнительно отправили сотню специалистов с семьями, их обеспечили квартирами за счет Министерства обороны.

К 1983 году получился 140-тонный тягач на 12-колесном шасси. Общая грузоподъемность - 220 тонн, длина - больше 32 м, ширина - 6,8 метра. Шины для его 12-метровых колес закупали в Японии якобы для карьерных самосвалов - в СССР таких не делали. В движение МАЗ приводил корабельный двигатель на 1500 л. с. Плюс еще один на 330 л. с. для тормозной системы и рулевого управления.

Радиус поворота составлял 50 метров.

Ходовые испытания проводили также по ночам.

Тягач в разобранном виде даже свозили на Байконур, где он, по легенде, должен был перевозить крупногабаритные блоки ракетной системы «Энергия».

В Казахстане 7904-й испытывали с полной нагрузкой. Тут и вскрылись недоработки:

слишком большое давление на грунт - до 60 тонн на каждую ось; тягач мог передвигаться только по твердому покрытию;

плохая управляемость и маленькая скорость;

на момент испытаний полным ходом шла разработка новой ракеты, а для нее нужна была совсем другая платформа.

Проект свернули. С 1991 года МАЗ стоял в ангаре на космодроме. В 2010 году его утилизировали.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной двигатель ГТД-1000ТФМ на 1250 л. с.

Длина 28 187

Ширина 4100

Высота 4410

Клиренс 465 мм

Масса 65 800 кг

Грузоподъемность 150 000 кг

Максимальная скорость 25 км/час

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как-то грустно все это выглядит: построили, забросили, построили, забросили. С одной стороны, да. Но все ошибки учитываются, опыт накапливается, дорожки протаптываются. Сегодня Минский завод колесных тягачей - одно из ведущих предприятий Белоруссии. 84% продукции идет на экспорт в 20 стран. В основном в Россию. Изделия с колесной формулой 16×16, балластные тягачи для транспортировки грузов до 400 тонн. Российское Министерство обороны использует более 60 образцов вооружений, установленных на минские шасси и тягачи: «Смерч», «Тополь», «Тополь-М», ЗРК «Печора» и «Бук»… И все благодаря заброшенным наработкам 40-летней давности.