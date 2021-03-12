Варлей после «Вия» мерещились черти, а Владимирская отказывается от миллионов

Наталья Варлей боялась, что после «Вия» наложит на себя руки, - ей повсюду мерещилась нечисть. Фото: Кадр из фильма

Когда несколько лет назад балагур Николай Басков выпустил религиозный альбом «Верую», многие подумали, что артист зачастил в храм из-за депрессии на фоне разрыва со своей тогдашней девушкой, певицей Софи Кальчевой.

- Нет, про уход в монастырь я тогда не думал, - объявляет «КП» Басков. - Хотя действительно в минуты уныния приезжаю в храм, беседую со своим духовником. Он говорит, что мое предназначение в том, чтобы я нес радость. А иначе для чего меня Господь послал на эту землю? Не верьте, если артисты говорят, что устали от популярности. Порой хочется сбежать в храм, чтобы просто помолчать и отдохнуть.

Однако многие коллеги Николая с головой окунулись в церковные дела и даже ушли из профессии. Каждый по своей причине. Так, звезда советского фильма «Следствие ведут Знатоки» Леонид Каюров еще в перестроечные времена внезапно оставил карьеру и пошел учиться в духовную семинарию. Сейчас Каюров служит диаконом в храме Архистратига Божьего Михаила при Клиниках.

Также оставил мирскую жизнь актер Владимир Заманский, известный по фильму «Цыган». Заманскому сейчас 95 лет, о своем выборе он не сожалеет.

- Лет двадцать назад Заманский ушел вместе со своей женой в церковь. Переехал в Муром, служит там в храме, - вспоминает продюсер Евгений Морозов. - Он на волне успеха сказал коллегам: «Я больше не хочу заниматься лицедейством!» И для него это был осознанный выбор.

Сыграв в «Формуле любви», Александр Михайлов перестал сниматься. Сейчас он исполняет духовные песни. Фото: Кадр из фильма

Звезда «Формулы любви» посвятил себя церкви

Александр Михайлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такую же судьбу выбрал Александр Михайлов, ярко мелькнувший в фильме «Формула любви». Михайлову прочили звездную карьеру, но он был очень набожен, советовался с духовником по каждой роли. В конечном итоге актер решил, что профессия идет вразрез с его убеждениями, и посвятил себя церкви.

Отучившись в Православном гуманитарном университете, Михайлов посвятил себя храму и редким выступлениям на фестивалях духовной песни.

Тоже на пике успеха, сыграв в «Сибирском цирюльнике», покинул киношный мир сын известного актера Евгения Стеблова Сергей. Говорят, мужчина принял это решение, не справившись с депрессией на фоне кончины своей матери.

Сейчас Стеблов-младший служит в монастыре.

«При жизни мамы я не решался уйти в монастырь, ее это убило бы...» - написал он отцу в прощальной записке, объясняя свое решение.

Садальский думал о монастыре

- Храм на Моховой, где служил священником мой прапрадед, сейчас возглавляет бывший актер, выпускник ВГИКа Олег Скобля. Мне он очень нравится, я ему доверяю, он мой духовник, - рассказал «КП» актер Стас Садальский. - У адвоката Генри Резника сын тоже православный священник. У Генри богатые клиенты, и он дает сыну много денег на строительство храмов.

Актрисе Екатерине Васильевой доверили церковную казну. Фото: Владимир МЫШКИН/Global Look Press

Моя коллега, звезда «Обыкновенного чуда» Катя Васильева вместе со своим сыном тоже ушла в церковь. Более честного человека, чем Васильева, я не знаю. Поэтому ей в храме сразу доверили ключи от церковной казны. Катя действительно пришла к Богу, это ее путь, она ему следует много лет и вызывает у меня фантастическое уважение.

Я тоже думал о жизни в церкви, но так и не ушел… Мне многие попы говорят: «Тебя твой прапрадед-протоиерей спасает, отмаливает твои грехи, все твои глупости!» Я тоже верю, что он мой заступник и ангел-хранитель.

Исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская больше не выступает Фото: фотохроника ТАСС.

Иеромонах Фотий разбогател на гастролях

- Забросила эстраду ради церкви исполнительница хита «Мальчик мой» звезда 90-х Светлана Владимирская. Хотя могла бы сейчас зарабатывать не меньше миллиона рублей в месяц, - говорит промоутер Сергей Лавров. - Ее коллега Таня Овсиенко по 150 тысяч рублей за одно появление на «Дискотеках 80-х» получает. А на корпоративах порой и по 400 - 500 тысяч рублей за концерт. И Владимирская могла бы. Все-таки в свое время ее хит «Мальчик мой» гремел. Я знаю, что были попытки ее приглашать на концерты, но она отказывается от любых гонораров.

Помните, как иеромонах Фотий гремел после «Голоса»? Сборы на его концертах были хорошие, бабули несли ему денежки. У него приличные гонорары были - 400 - 500 тысяч с кассового концерта. Но Фотий, видимо, устал от этого и снова сосредоточился на церковных делах.

Популярность сносит крышу. Эмоциональная нагрузка большая. Артисты даже после концерта не могут успокоиться, выход энергии очень большой. А если потом вдруг становятся невостребованными, то не только в церковь, а в окно выходят. В церкви они ищут спокойствия для своей души.

- Я много лет работал с Наташей Варлей и причину ее отказа от профессии знаю из первых уст, - делится с «КП» продюсер Евгений Морозов. - Актеры - люди впечатлительные, и после одной из ролей у Наташи начались галлюцинации. Произошло это после съемок фильма «Вий», где Наташа Варлей лежала в гробу.

Она мне рассказывала, что к ней приходили черти, плясали, звали на крыши домов. Она ушла из профессии, потому что боялась наложить на себя руки, переживала за свое эмоциональное состояние. Начала ходить в храм - видения пропали. Лет 15 - 20 нигде не снималась. Батюшка не давал ей благословения, только разрешил сняться в детском фильме «Гостья из будущего».

Елена Цыплакова стала верующей из-за тяжелой болезни. Фото: Кадр из фильма

Елена Цыплакова Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А КТО ЕЩЕ?

Цыплакову не снимали из-за полноты

У Елены Цыплаковой, сыгравшей красотку Кэти в «Мушкетерах», другая трагедия. В 90-х годах она поехала в ЮАР, и там ее укусил тарантул. После этого актриса сильно поправилась, весила 140 кг. Артистка ушла в религию на фоне депрессии, поскольку режиссеры перестали ее снимать из-за полноты. Потом она пробовала себя в качестве сценаристки, но все равно в актерской профессии не осталась.

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