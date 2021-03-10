Что происходит с Вячеславом Зайцевым: живет в усадьбе за городом, но регулярно ездит в свой Дом моды

Фирменную деталь Эдиты Пьехи - цветок на плече - придумал Вячеслав Зайцев. Фото: Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/ТАСС

Последнее время, как сообщалось, Зайцев борется с недугом - у него болезнь Паркинсона, он не выходит в свет. Хотя скучает по активной деятельности. Некоторые завистники начали писать, что Зайцев якобы уже плохо соображает, поэтому его держат взаперти. Нет, я говорила с ним по телефону, и он отвечал живо, быстро. И ясность ума ему не отказала.

- Вячеслав Михайлович, как вы себя чувствуете? - спросила мэтра.

- Ничего, спасибо. Я живу в Подмосковье, в своей усадьбе. Это Щелковский район, деревня Колыково. Здесь чудесно. Природа, воздух. Мне стало тяжело ходить. Особо никуда не выхожу - берегусь, боюсь заразиться. Но раз в неделю, месяц стараюсь приехать в Дом моды (Зайцев основал его в 1982 году. - Ред.), смотрю, какие там дела. Проблемы еще не решили. Налоги, зарплаты… Остались долги. Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну.

- А сейчас от артистов у вас есть заказы?

- Нет. Сейчас нет. Некому шить. Мастера тоже все ушли. Да, есть финансовые сложности. Надо за аренду платить, налог за землю. Каждый год копятся долги огромные.

Карден открыл дорогу на Запад

- Говорят, французский кутюрье Пьер Карден вам помогал выживать?

- Да. Очень помогал. А сейчас нет такого человека, который поможет. К сожалению. Уход Пьера Кардена в конце декабря, моего друга, я переживал как тяжелую утрату. Последний раз с ним виделись в прошлом году в Париже. Был там показ коллекции одежды. Он сказал, что болеет.

- Как вы с ним познакомились?

- В 1965 году в Москву приехала французская делегация, свет Парижа. В их числе и Пьер Карден. Они остановились в гостинице «Киевская». И Карден пригласил меня к себе в номер. Стал показывать роскошные мужские шелковые халаты, галстуки, шарфы. Я был потрясен увиденным. Я был совершенно ошарашен его культурой организации домашней одежды. На следующий день он пригласил меня пообедать в ресторан «София». На той встрече присутствовали Марк Боэн - дизайнер дома «Кристиан Диор», Ги Ларош. Я стал им показывать эскизы. Сделали нашу общую фотографию. Потом она появилась в парижской газете с подписью: «Встреча королей моды в Москве». Вот так совершенно неожиданно я попал в «короли моды». Потом Карден мне помогал с тканями, организовывал показы.

Кутюрье сшил венчальные наряды Поргиной и Караченцова. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наряды для венчания Караченцова

- Это вы придумали знаменитый красный балахон для Аллы Пугачевой?

- Да. Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась.

Помню, еще Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий цветастый пиджак. Потом и с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик.

Балахоны на долгое время стали визитной карточкой Пугачевой. Фото: Виталий СОЗИНОВ/Архив ТАСС

- Кузьмина вы тоже одевали?

- Его - нет. Алла сама его имидж делала. Филипп Киркоров одно время у нас одевался. Я много моделей делал актерам, певцам. И Кобзону тоже. И Людмиле Зыкиной, Муслиму Магомаеву, Тамаре Синявской. «Машину времени» одевал, группу «На-На» с Бари Алибасовым, он модник.

Близко к сердцу я принял просьбу Людмилы Поргиной и Николая Караченцова сшить им костюмы для венчания, когда они решили сочетаться в церкви после всех испытаний. Мы с ними и до аварии Коли тепло общались, я делал иногда им костюмы для жизни, а для венчания шить - очень мне это было трогательно.

Любимая модель - Гурченко

- Кто вас поразил из артистов, которым вы шили?

- Люда Гурченко. Всегда эффектная. Темпераментная, веселая. Приятно с ней было сотрудничать.

- Она высказывала пожелания свои?

- Люся? Она немножко кокетлива. В общении Гурченко была очень корректная, всегда деликатная, элегантная. И шить на нее было легко. Она была благодарна. Понимала, что это тоже творчество. Ей было 65 лет, в Театре новой оперы она выступала в моем платье, пела. Я делал для нее манто, подарил ей лисью шубу, которую сам ей сшил. У Гурченко была фигура прекрасная, тонкая талия. Так что ей я подарил больше всего нарядов.

Эдиту Пьеху одевал. Она тоже слушала советы. Ценила. Ей я, как и Пугачевой, делал просторные костюмы. Предложил ей для сцены такую запомнившуюся деталь, изюминку - цветок на плече. А она потом сама придумала делать два цветка, на обеих руках.

Из запомнившегося - делал костюмы для Театра сатиры для спектакля «Фигаро» еще в советские годы. В моем костюме Фигаро Андрей Миронов играл. И в этом костюме его похоронили. Последний спектакль он сыграл и умер. После его смерти спектакль сняли.

Андрея Миронова похоронили в костюме Фигаро, созданном дизайнером. Фото: Виталий АРУТЮНОВ/РИА Новости

СПРАВКА «КП»

Вячеслав ЗАЙЦЕВ родился в 1938 году в Иванове. Детство будущего модельера пришлось на послевоенные годы. Отец, Михаил Яковлевич, на фронте попал в плен, а после войны был за это осужден и отправлен в лагерь с формулировкой «враг народа». Зайцев мечтал стать актером. Но как сыну «врага народа» ему было сложно поступить в театральный. Отправился в текстильное училище. Страсть к шитью захватила будущего кутюрье, ему хотелось делать авторские модели, а не ширпотреб. Его, еще советского мастера, признал Запад. Как отмечали критики, в основе стиля Зайцева - «русскость», подчеркивание и использование народных черт. Популярность русского модельера в Париже началась с коллекции «Русские сезоны».

В 2007 году Зайцев стал ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале, где проработал до 2009 года.