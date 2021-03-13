Секрет красоты Ирины Алферовой: «Щедрая душа, горячее сердце - и никаких операций!»

Ирина Алферова. Фото: Persona Stars

13 марта, в свой 70-й день рождения, Ирина Алферова выйдет на сцену театра «Школа современной пьесы» в премьерном спектакле - актриса играет главную роль в постановке «Толстого нет». Таково настоящее замечательной артистки, а мы заглянем в ее прошлое и пролистаем семейный фотоальбом.

Ирина с папой Иваном, мамой Ксенией и старшей сестрой Таней.

1955 год

Ирина с папой Иваном, мамой Ксенией и старшей сестрой Таней. Родители Ирины работали адвокатами. Семья жила в Новосибирске, где Ира в 16 лет победила в необычном для того времени конкурсе «Мисс Академгородок». После школы Ира поступила в ГИТИС, хотя конкурс в тот год был больше двух тысяч человек на место.

В роли Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Фото: Кадр из фильма

1979 год

Вскоре после окончания института Алферова получила роль Даши в киноэпопее «Хождение по мукам». Настоящая популярность к ней пришла после роли Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», но именно «Хождение по мукам» многие страны купили для проката, поэтому Алферова часто ездила за рубеж представлять фильм.

Ксения, дочь Ирины Алферовой, и второй муж актрисы Александр Абдулов. Фото: Instagram.com

1984 год

На этом пляжном фото из семейного архива - Ксения, дочь Ирины Алферовой от первого брака с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, и второй муж актрисы Александр Абдулов. Алферова и Абдулов прожили 17 лет. Ксения называла Абдулова отцом. Она так подписала этот снимок в соцсетях: «Мой папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных весен! Он был человек-весна, человек-праздник».

Ирина Алферова и Сергей Мартынов не расстаются уже 27 лет. Фото: Persona Stars

1997 год

Ирина Алферова и Сергей Мартынов снялись в фильме «Звезда шерифа» и с тех пор не расстаются уже 27 лет. Поженились и вместе воспитывали дочь Алферовой Ксению - на этом фото они как раз втроем. Когда в Лондоне умерла первая жена Мартынова, то его сын и дочь вернулись в Москву, в новую семью отца. Четвертый ребенок в этой семье - племянник Алферовой Александр. Саша переехал из Новосибирска в 1997 году после смерти своей мамы, сестры Алферовой Татьяны. Теперь Александр говорит, что в его жизни две матери - мама Таня и мама Ира.

На этом фото - мама Алферовой Ксения Архиповна, которой недавно исполнилось 99 лет, племянник Александр и дочь Ксения. Фото: Instagram.com

2021 год

На этом фото - мама Алферовой Ксения Архиповна, которой недавно исполнилось 99 лет, племянник Александр и дочь Ксения. Ксения знает рецепт молодости мамы и бабушки: «Они говорят, что надо быть добрым. У злых людей лицо к старости покрывается морщинами недовольства, косметолог не поможет. Секрет молодости мамы - щедрая душа, сердце, согревающее всех! И никаких операций!»