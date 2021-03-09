Артур Чилингаров: Я предложил открыть на Северном полюсе дрейфующую станцию. Журналистов «Комсомолки» сброшу на неё на парашюте

Артур Чилингаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Артур Николаевич, в среду, 10 марта, Владимир Путин будет с правительством обсуждать тему развития Дальнего Востока и Арктики. Я знаю, вы много и записок писали, и лично встречались с президентом. Скажите, это ваша идея - отдельно и по Арктике поговорить?

- Я все время - за Арктику, уже в крови у меня это, никуда не денусь, буду отстаивать ее интересы. И мои прогнозы все оправдываются.

- То есть?

- Что высокие арктические широты будут серьезным экономическим приростом для России.

- Сейчас готовится несколько экспедиций и много проводится исследовательских работ по этому региону. Какие направления, на ваш взгляд, здесь самые главные?

- Я написал записку президенту о том, что считаю целесообразным организацию дрейфующей станции на Северном полюсе, во льдах, в высоких широтах Арктики.

- Давно это было?

- Неделю назад.

- Может быть, тогда эта записка и подвигла Владимира Путина на такую повестку? А что было в вашей записке - конкретно?

- Ну, прежде всего, считаю - нельзя зацикливаться только на экспедициях. Должны быть глубокие научные исследования, нацеленные на прогнозирование ледовых условий, на эффективное использование Северного морского пути. И работу арктических структур также нужно подчинить этим целям.

- Это же много денег потребует – то, что Чилингаров опять советует...

- Нет. Мы предлагаем экономить. Я всегда находил и спонсоров, и государственную поддержку. Работа в Арктике – государственное дело.

Сегодня есть и министерство, занимающееся Арктикой, есть представитель комиссии по Арктике, которую возглавляет Юрий Трутнев (вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.), есть полное понимание всех вопросов дальнейшего развития.

Я думаю, что и президент нас поддержит.

- Кстати, хотел бы напомнить нашим читателям вашу, Артур Николаевич, нынешнюю должность - вы спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. А в чем смысл экспедиции, организацией которой вы сейчас занимаетесь?

- На самом деле, там все просто: ледокол вмораживается в лед и дрейфует во льдах, как сделало европейское сообщество. Да, и Россия это повторит, но у нас есть уникальный опыт работы в высоких арктических широтах.

- Артур Николаевич, вы же «Комсомолку», Гамова и Веленгурина, собирались с собой в экспедицию взять.

- Да. Как раз в эту и собирался.

- А когда полетим-то?

- Мы планируем дрейфующую станцию, если будет поддержка, открыть на будущий год, в марте. И это реальные сроки. У нас готовы люди, экспедиция - к выходу в ледовые условия.

- Вы имеете в виду следующий год?

- Да. А в этом мы планируем уже начать подготовку. Как вмораживать ледокол.

- А когда выдвигаемся-то, скажите, чтобы я не прозевал?

- Я вам скажу.

- Это в марте будет?

- Март-апрель.

- Ну, ладно, мы с вами летим. Как у вас здоровье?

- Нормальное. Полечу.

- У нас тоже в Веленгуриным нормальное. Тогда мы вещи собираем.

- Да, вы собирайте вещи. Но на парашюте я вас пока буду туда сбрасывать. (смеётся)

- Только вместе с вами, Артур Николаевич!