Артур Чилингаров: Я предложил открыть на Северном полюсе дрейфующую станцию. Журналистов «Комсомолки» сброшу на неё на парашюте

Артур Чилингаров
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Артур Николаевич, в среду, 10 марта, Владимир Путин будет с правительством обсуждать тему развития Дальнего Востока и Арктики. Я знаю, вы много и записок писали, и лично встречались с президентом. Скажите, это ваша идея - отдельно и по Арктике поговорить?
- Я все время - за Арктику, уже в крови у меня это, никуда не денусь, буду отстаивать ее интересы. И мои прогнозы все оправдываются.
- То есть?
- Что высокие арктические широты будут серьезным экономическим приростом для России.
- Сейчас готовится несколько экспедиций и много проводится исследовательских работ по этому региону. Какие направления, на ваш взгляд, здесь самые главные?
- Я написал записку президенту о том, что считаю целесообразным организацию дрейфующей станции на Северном полюсе, во льдах, в высоких широтах Арктики.
- Давно это было?
- Неделю назад.
- Может быть, тогда эта записка и подвигла Владимира Путина на такую повестку? А что было в вашей записке - конкретно?
- Ну, прежде всего, считаю - нельзя зацикливаться только на экспедициях. Должны быть глубокие научные исследования, нацеленные на прогнозирование ледовых условий, на эффективное использование Северного морского пути. И работу арктических структур также нужно подчинить этим целям.
- Это же много денег потребует – то, что Чилингаров опять советует...
- Нет. Мы предлагаем экономить. Я всегда находил и спонсоров, и государственную поддержку. Работа в Арктике – государственное дело.
Сегодня есть и министерство, занимающееся Арктикой, есть представитель комиссии по Арктике, которую возглавляет Юрий Трутнев (вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.), есть полное понимание всех вопросов дальнейшего развития.
Я думаю, что и президент нас поддержит.
- Кстати, хотел бы напомнить нашим читателям вашу, Артур Николаевич, нынешнюю должность - вы спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. А в чем смысл экспедиции, организацией которой вы сейчас занимаетесь?
- На самом деле, там все просто: ледокол вмораживается в лед и дрейфует во льдах, как сделало европейское сообщество. Да, и Россия это повторит, но у нас есть уникальный опыт работы в высоких арктических широтах.
- Артур Николаевич, вы же «Комсомолку», Гамова и Веленгурина, собирались с собой в экспедицию взять.
- Да. Как раз в эту и собирался.
- А когда полетим-то?
- Мы планируем дрейфующую станцию, если будет поддержка, открыть на будущий год, в марте. И это реальные сроки. У нас готовы люди, экспедиция - к выходу в ледовые условия.
- Вы имеете в виду следующий год?
- Да. А в этом мы планируем уже начать подготовку. Как вмораживать ледокол.
- А когда выдвигаемся-то, скажите, чтобы я не прозевал?
- Я вам скажу.
- Это в марте будет?
- Март-апрель.
- Ну, ладно, мы с вами летим. Как у вас здоровье?
- Нормальное. Полечу.
- У нас тоже в Веленгуриным нормальное. Тогда мы вещи собираем.
- Да, вы собирайте вещи. Но на парашюте я вас пока буду туда сбрасывать. (смеётся)
- Только вместе с вами, Артур Николаевич!