Вячеслав Володин станет блогером

Свои аккаунт Вячеслав Володин обещал зарегистрировать и презентовать в самое ближайшее время Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время в правительственных кругах, и само собой в стенах Нижней Палаты парламента тоже, много говорят и много предпринимает для обеспечения так называемой цифровой безопасности. Все новыми и новыми законопроектами чиновники пытаются заставить иностранные IT-компании, владеющие популярными соцветиям, действовать строго в рамках. Все исключительно ради национальной безопасности, естественно.

И вот, на поднимающейся волне регламентирования соцсетей, спикер ГосДумы Вячеслав Володин вдруг делает неожиданное заявление.

- Принял решение завести персональные аккаунты в Телеграмме, ВК и «Одноклассниках», - сообщил он на встрече с журналистами. - В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграм - соцсетях, которые постоянно ведут политику нарушений прав человека, не соблюдают наше национальное законодательство - меня не будет.

До сих у Володина был только аккаунт его сторонников в Саратове. Личного не было. Но председатель ГосДумы считает, что персональные аккаунты позволят выстроить коммуникации с избирателями более эффективно. И, главное, обеспечат быструю и оперативную обратную связь с людьми.

На вопрос «КП», не боится ли он того, что в соцсетях завалят хейтингом и каверзными вопросами, ответил уверенно:

- Многолетняя работа с избирателями научила меня не бояться никаких острых вопросов.

Свои аккаунт Вячеслав Володин обещал зарегистрировать и презентовать в самое ближайшее время, буквально в течении недели. И заверил, что делиться с интернет-друзьями будет не только официальной информацией, но и личной.

Кстати, вполне возможно, что своим присутствием в соцсетях Володин планирует не только подписчиков радовать и с избирателями общаться, но и увидеть врага, так сказать, в лицо.