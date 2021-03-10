Иван Ургант показал редкий снимок жены в честь ее 43-летия

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Ургант нечасто делится семейными снимками в соцсетях. Но в день рождения своей жены сделал исключение. 42-летний телеведущий нежно поздравил Наталью Кикнадзе с 43-летием, опубликовав в Инстаграме фото супруги вместе с младшей дочкой Валерией.

На снимке девочка задувает свечки на торте. На одной его половинке уместились четыре свечи, на другой – три, и вместе эти цифры символизируют 43 года. Пока Валерия старательно задувает огоньки, ее мама с нежностью наблюдает за малышкой.

- Happy birthday, - лаконично подписал кадр Ургант, поставив смайлик в виде сердца.

Телеведущий опубликовал снимок жены Натальи и младшей дочки Валерии. Фото: Инстаграм.

«Красавицы», «Как приятно видеть вашу семью», «Вам, Иван, повезло с вашими девочками», «Какая Наташа красавица», - пишут поклонники в комментариях.

Супруга телеведущего почти не бывает на публичных мероприятиях, и единственное место, где время от времени можно увидеть ее свежие снимки – это Инстаграм шоумена. Летом Наталья решилась на новую прическу: она рассталась с длинными локонами, которые носила годами, и сделала короткую стрижку. А затем супруга звезды экрана отважилась на еще более радикальное преображение – она перекрасилась в блондинку.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - 12-летняя Нина и 5-летняя Валерия. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы - актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. К слову, маленькая Лера растет и ее копией, поскольку Иван очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант.

У Натальи также есть двое детей от предыдущего брака — сын Нико и дочь Эрика. Нико после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге с отцом и бабушкой. А Эрика переехала вместе с мамой в Москву. Иван – ее отчим, но он всегда очень нежно отзывался об Эрике, называя ее своей дочкой. 20-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала в 2018 году на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. В США дочь Урганта встретила и свою первую любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом Мозесом.

Девушка не раз говорила, что и папа, и мама уважают ее выбор и во всем поддерживают.

- Они стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть. Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они — тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально, - считает Эрика.