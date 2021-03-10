«Полный бред!» Звезда «Довода» Юрий Колокольников не разделил негодования Павла Деревянко и Александры Бортич по поводу притеснений

В интервью Ксении Собчак популярный актер признался, что никакого давления из-за взглядов в России нет

Начинавший с массы эпизодических ролей и работы в несмешных комедиях Юрий Колокольников к 40 годам вышел на пик формы — он снялся в «Игре престолов», сыграл у Кристофера Нолана в «Доводе» и продолжает победоносное шествие. Актер имеет канадский паспорт, но прекрасно знает, как обстоят дела внутри актерского цеха в России (снимается преимущественно в нашей стране), поэтому искренне не понял, почему Ксения Собчак начала ему доказывать, что на роль в кино могут не взять из-за политических взглядов. «КП» приводит выдержки беседы.

ПРО ВЗГЛЯДЫ

«Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу [в России]. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию. Говорить можно, что хочешь. Я всегда говорил всем всё, что думаю. Никогда ничего не боялся. От пионерии отказался даже. Никто не увольнял и не запрещал Сашу Бортич, что за бред?».

ПРО КАНАДСКИЙ ПАСПОРТ

«Займу пропутинскую позицию — перестанут снимать на западе? Вообще нет! Вообще нет. Никак не связано. Когда я уезжал с родителями в 1985 году — это была совсем другая ситуация и другая страна. Люди бежали с одним чемоданом. Мы даже не можем себе представить этого. И вот мама говорит, что сейчас — когда активизировалось движение BlackLivesMatter (в защиту чернокожих) — у нее возникло [в Канаде] ощущение, как тогда. Когда одно нельзя сказать, другое нельзя сказать».

ПРО ГОЛЛИВУД И РУССКИЕ СЕРИАЛЫ

«Как я выбираю роли? История, герой, время — прежде всего. Деньги (смеется). Все вместе. Зачем мне сниматься в русском сериале после «Игры престолов»? Ну, вот есть у меня три свободных месяца. Предлагают это, это и это. Есть вот необычная история про хоккей (сериал «Крюк»), и поскольку спорт меня совсем не интересует, согласился, исходя из того, что это не про спорт, а про то, что вокруг него. С интригами и человеческой натуркой. Есть, что играть. Зритель любит такое»

Фото: кадр из фильма

ПРО ЧЕРНУЮ ДЫРУ

«Если говорить про амбиции, у меня есть одна. Я совсе не амбициозный, но одна амбиция есть. Правда, она невозможна. Я бы хотел быть первым человеком, кто попадет в черную дыру, но сможет оттуда вернуться и рассказать, что же там на самом деле находится. Вот это я понимаю!»

Фото: кадр из фильма

ПРО ОБРАЗ РУССКОГО БАНДИТА

«В фильме Нолана я шел под номером шесть в списке артистов. Все на мне держится! Часто ли мне предлагают играть бандитов? Да. Посмотри на мою рожу. Кроме бандитов еще есть масса вариантов: людоед (вождь одичалых Стир из «Игры престолов»), маньяк, наркодилер у Бессона («Перевозчик. Наследие»), военный — вот это все мои роли. Обидно? Я к этой профессии отношусь адекватно.

Фото: кадр из фильма

Я люблю работать, мне нравится процесс. Понимаю, как можно заплакать, как засмеяться, как маньяка сыграть, а как — Маяковского. Для меня это все некое путешествие. И когда мне предлагает работу Кристофер Нолан, сниматься нужно шесть месяцев, для меня не возникает вопроса «Обидно?» или нет. Для меня это невероятное приключение, которое в жизни, возможно, никогда не повторится. Нет во мне боли: «Ох, я бы хотел...!». Нет мечты покорения Голливуда. Часть моей семьи и так живет в Америке и Канаде (мама и бабушка). С детства туда-сюда мотался. Поэтому трезво смотрю на вещи»