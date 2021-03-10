VIP-карантин: в Таиланде предлагают проходить период вынужденной изоляции на яхтах

Тестирование на коронавирус на улицах Бангкока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложив прохождение обязательного двухнедельного карантина для туристов на яхтах, правительство Таиланда решило убить двух зайцев одним выстрелом: во-первых, решается вопрос с размещением путешественников на время вынужденной изоляции, во-вторых, яхтенный бизнес с помощью такого подхода может заработать порядка $2 миллиардов.

Для реализации проекта планируется выделить около 100 яхт, а тем, кто не сможет оплачивать столь дорогой карантин, будет предложено разместиться в каютах круизных судов у берегов Пхукета.

Всем путешественникам на время карантина будут выданы браслеты, фиксирующие температуру тела и кровяное давление, а также выполняющие функции GPS-маяков, чтобы исключить несанкционированные перемещения.

Таиланд, туристический бизнес для которого является залогом процветания, до пандемии принимал порядка 40-50 тысяч туристов ежедневно. В марте прошлого года правительство закрыло границы и начало ослаблять ограничения лишь в ноябре. Однако поток туристов оказался явно недостаточным для поддержания экономики государства.

В начале года в королевстве была запущена программа прохождения карантина в небольших домиках на территории гольф-клубов и в отелях.