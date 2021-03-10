Суд над полицейским, обвиняемым в смерти Джорджа Флойда, начался в США

Участник пикета с портретом Флойда в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Суд в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) приступил к отбору присяжных для рассмотрения дела бывшего офицера полиции Дерека Шовина, обвиняемого в насилии по отношению к Джорджу Флойду в результате которого афроамериканец скончался.

Государственные обвинители требовали не начинать рассмотрение дела Шовина до тех пор, пока суд более высокой инстанции не определится с количеством обвинений.

На данный момент экс-полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве и убийстве второй степени, прокуроры настаивают на добавлении обвинения в убийстве третьей степени. Судья Питер Кэхилл заявил, что имеет право начать процесс, поскольку соответствующего постановления апелляционного суда штата пока нет.

На отбор присяжных судья отвел три недели, а в прошлом году потенциальным заседателям были отправлены необычайно подробные анкеты, включающие вопросы о деталях гибели Флойда и личном отношении к движению Black Lives Matter.

Суд на Шовином будет иметь огромный резонанс, поскольку рассматривается как дело о насилии полиции США над афроамериканцами.

Шовина, применившего по отношению к Флойду удушающий прием, и троих его коллег, принимавших участие в задержании афроамериканца, уволили из полиции сразу же после смерти Джорджа Флойда. Позже Шовин был арестован, а затем выпущен под залог в $1 миллион.

Если экс-офицера полиции признают виновным по всем статьям обвинения, он рискует провести в тюрьме следующие 40 лет своей жизни. Если учесть, что Шовину исполнилось 44 года, подобный срок вполне может стать для него пожизненным.