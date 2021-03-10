«Искандеры» попали в генералов: Премьер Армении все-таки снял с должности начальника Генштаба

Хачатрян был уволен за то, что поставил под сомнение заявления Пашиняна о "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер" и высмеял его. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасная "война" премьер-министра Армении Никола Пашиняна с военными продолжается: следом за недавно снятым с должности по предложению главы правительства первым замом начальника Генштаба генерал-майором Тираном Хачатряном теперь вышвырнули из кресла и его шефа - генерал-полковника Оника Гаспаряна. И тоже по настоянию Пашиняна. Причем и в первом, и во втором случае такие кадровые решения выглядят как сведение счетов. Хачатрян был уволен за то, что поставил под сомнение заявления Пашиняна о "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер" и высмеял его.

И хотя премьер воспринял это как "недопустимый выпад", он уже вскоре публично признал, что "ошибался", что его пресс-служба подготовила для него ложную информацию о ракетах. И в телефонном разговоре с Владимиром Путиным признал, что его дезинформировали.

Но при этом не уволил ни одного из тех, кто своей брехней об «Искандерах» довел его до той самой «дезинформации».

Премьер-министр Армении Никола Пашинян Фото: EAST NEWS

За своего первого зама пытался заступиться начальник Генштаба Гаспарян. Но и над ним тут же завис дамоклов меч: Пашинян обратился к президенту страны Армену Саркисяну с предложением уволить Гаспаряна. Но президент не спешил визировать это увольнение (на что ему отводится три дня), явно побаиваясь настраивать военных против себя. Когда же минул трехдневный срок, Пашинян решил все-таки "додавить" вопрос своей волей и отправить генерала на пенсию. И вот на сайте правительства появилось такое сообщение от имени Пашиняна:

"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд, начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности".

Однако, как заявили в пресс-службе президента, он все же оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в Вооруженных силах. А по тому же армянскому закону начальника Генштаба Пашинян имел право "автоматически" уволить Гаспаряна после троекратного обращения главы кабмина к президенту.

Но такое обращение было лишь одно.

Во время этого кадрового "погрома" верхушка вооруженных сил Армении выступила с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Но вышла на улицы и оппозиция. Чем закончится это противостояние в Армении - остается лишь гадать.

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