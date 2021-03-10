«Очень болею. Но пока жива, буду работать…»: что рассказала Людмила Лядова незадолго до смерти

Народная артистка СССР Людмила Лядова умерла от последствий Ковид-19. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Две недели назад композитор, пианистка Людмила Лядова попала в реанимацию 52-й клинической больницы с коронавирусной инфекцией. Поражение легких составило 75%. Врачи боролись за ее жизнь до конца… Утром 10 марта Людмилы Лядовой не стало.

С Людмилой Алексеевной я иногда созванивалась. За несколько дней до ее госпитализации как раз состоялся наш последний разговор. Я поинтересовалась, как она себя чувствует. В конце прошлого года Лядова выступала в одном концерте с Василием Лановым. Она пела песни. Василий Семенович делал ей комплименты, восхищался ее силой духа и мужеством. А я ей посоветовала себя беречь, особенно во время пандемии.

- Мне же очень много лет, моя дорогая. Как я могу себя чувствовать? Очень болею. Но что делать, пока жива, буду работать, - ответила мне Людмила Алексеевна.

Народная артистка СССР композитор Людмила Лядова во время юбилейного концерта, 2005 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

- У вас прекрасная профессия: писать музыку можно и дома. Необязательно сейчас выступать…

- Я написала очень много музыки. Выступаю теперь редко (Людмила Алексеевна – замечательная пианистка, к тому же она пела – Ред.). У меня был перелом шейки бедра, инсульт и теперь правая рука не работает. Поэтому играть на фортепиано не могу. Сейчас только пою. Правда под фонограмму… Но это не играет никакой роли. Нынче так делают все. Дорогая, если будете в наших краях, обязательно заходите, я подарю вам свои записи фортепианного концерта. В помощи я не нуждаюсь, у меня есть помощники. Просто очень обидно, что совершенно ничего не могу делать – правая рука болит…

Нам всем теперь обидно, что ушел такой замечательный и талантливый человек…

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в очень музыкальной семье. Ее отец, Алексей Иванович, был солистом Свердловского оперного театра (тенор), играл на скрипке, саксофоне, мандолине. Мама, Юлия Петровна, по образованию хормейстер, дирижировала самодеятельными коллективами, пела в филармонии. Было бы странно, если бы их дочь не пошла по музыкальной стезе. И она пошла, точнее - побежала прытью. У Людочки рано прорезался талант. Она начала заниматься на фортепиано. В 10-лет уже поступила на детское отделение Свердловской консерватории. В одиннадцать - играла сложнейшие произведения классического репертуара: Первый концерт Чайковского, композиции Рахманинова, Листа... По окончании училища ее зачислили в Свердловскую консерваторию в фортепианный класс и параллельно она училась на композиторском отделении. Она получила прекрасное классическое образование, но любила эстраду. В 1946-м году их дуэт с певицей Ниной Пантелеевой стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Многие свои песни Лядова пела сама. Знаменитую «Чудо-песенку» вслед за ней исполняли Гелена Великанова, Нина Дорда, Капиталина Лазаренко, Тамара Миансарова и английская певица Джерри Скотт. Кроме того песни Лядовой пели: Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Эдуард Хиль…

Композитор Людмила Алексеевна Лядова, 1955 год. Фото ТАСС

Самые известный композиции Людмилы Алексеевны: «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли»... Ещё она писала романсы, военные-марши, фортепианные концерты, пьесы для скрипки и фортепиано…

Людмила Алексеевна всегда пользовалась бешеным успехом у мужчин. Она пять раз была замужем. Последний ее муж саксофонист Александр Кудряшов - он был младше ее на 17 лет, - даже взял ее фамилию и стал Лядовым.

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