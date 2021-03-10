Николай Коляда, новый лауреат премии «Фигаро»: «Коляда-Театр» - бизнес абсолютно провальный. Но мы не дадим ему умереть!

Николай Коляда - режиссер, и руководитель труппы "Коляда - театра" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- ...Алло! Здравствуйте. Это лауреат премии имени Фигаро Николай Коляда с нами говорит? (Престижной театральной награды руководитель «Коляда-Театра» из Екатеринбурга, хорошо известного в России и далеко за ее пределами, удостоен в минувший вторник, 9 марта.)

- Да, это я.

- Привет! Мы тебя поздравляем! Ты молодчина. Удивляемся, как ты до сих пор не был лауреатом премии имени Фигаро! Мы очень рады за тебя! Какие планы? В Москве будете когда?

- Я сегодня в Питере еще, отлеживаюсь после вчерашнего… (Церемонии награждения – авт.) Ну, просто столько впечатлений, такое напряжение, что я сегодня целый день лежу в гостинице в постели и все вспоминаю вчерашний вечер, потому что столько знаменитостей съехалось, что просто для меня это был шок, потрясение! Завтра лечу домой, а когда до Москвы еще доедем… Вернее, мы бы поехали, но денег нету…

Понимаете, частные театры - там все зависит от денег.

А в Питере ищу площадку, потому что нам дали такой грант - большие гастроли - от министерства культуры России на гастроли в Петербурге. Вот надо найти здесь площадку. (То есть, сцену, театр, где можно было бы показать спектакли «Коляды-Театра. - авт.) Я звоню сейчас по всем телефонам… Ну, найдем что-то. Если все оплачивает министерство культуры, так чего бы не найти.

- Коля, скажи, пожалуйста, а тебе дали премию Фигаро - как режиссеру, как актеру, как киносценаристу, как драматургу, который всегда встречает зрителей у входа в театр?

- Вот передо мной лежит диплом, в котором написано: «Николай Коляда награждается за служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России.» На что я сказал: по поводу второй части этой номинации «за подвижничество» я ничего не знаю, потому что я просто свой театр держу. Это мой бизнес, абсолютно провальный, а вот это мне очень нравится - первые слова в этой номинации: «За служение театральному Отечеству».

И я сказал, когда выступал с ответным словом, что служу России, служу великому русскому реалистическому театру.

Это правда. Служу, как умею. Что-то получается, что-то нет. Но вся жизнь моя ушла на то, чтобы служить этому великому и прекрасному театру русскому.

- Значит ли это теперь - звание лауреата столь престижной премии, что Театр Коляды выжил, что не будет закрывать двери, будет продолжать платить актерам и, главное, - сам Коляда в своей извечной шапочке продолжит встречать зрителей у входа…

- Мы выжили и жить будем, слава тебе, Господи. И сейчас потихонечку выправляется ситуация, нам уже разрешили 75% заполняемости зала.

Мы в конце марта едем на гастроли на север, за очень большие деньги, и это - вот такая подушка денежная, которая нас спасет. Мы там играем в северных городах - «12 стульев» 4 раза и 4 раза «Кот в сапогах» - детский спектакль. И как-то мы потихонечку спасаемся. Государство не помогает, но спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Мы спасемся.

А премий-то у меня, Люба и Саша, - на четыре страницы, наверное, посмотрите мою биографию… И оттого, что дали премию Фигаро, жизнь моя и нашего театра никак не изменится - автоматически манна небесная нам с неба не упадёт. Не получается… Ничего не получится… Как я бился, так и буду продолжать биться. Нормально. Это моя работа, куда денешься? Бьемся, бьемся, к вечеру напьемся, что называется. Жизнь борьба, понимаете.

- Коль, мы тебя любим. Обнимаем. Счастливо. Пока.

ОТ ФАНАТОВ - АВТОРОВ

Действительно, перечислять все премии и похвалы, которые получил Коляда-театр за 20 лет своего существования (круглую дату будем отмечать в декабре этого года) – бумаги не хватит. Самое главное – театр полюбил зритель. Мы ни разу не видели широкой рекламы труппы, когда она приезжает показать свои спектакли на московских площадках. А народ валом валит.

И сколько существует этот театр – столько и отчаянно сражается за свое выживание. А потому, что театр располагает только доходами от продажи билетов и благотворительной помощи любителей театра, но при этом не поднимает цены на вход на заоблачные высоты – актеры хотят и работают не на избранную эстетствующую элиту, а, как бы сказали на заре советской власти, несут культуру в массы, в которых далеко не всегда толщина кошелька соответствует тяге к прекрасному.

А во время пандемии режиссер вынужден был просто распустить на время свой коллектив. И если бы не любовь и помощь театралов, порой собиравших деньги на жизнь артистам буквально с миру по нитке, мы могли бы лишиться этого оригинального коллектива.

И сколько существует театр, столько же лет бьется в сознании непонимание: почему государство в лице министерства культуры щедрой рукой отсыпает миллионы на различного рода эксперименты, в том числе и очень сомнительные, не принимаемые ни критикой, ни зрителем, не приносящие никаких доходов, пропагандирующие странные ценности, и не поддерживает оригинальный, талантливый, при этом – совершенно подвижнический коллектив, любимый зрителем, доказавший свою состоятельность?

Финансирование министерством культуры питерских гастролей театра, о которых сказал Николай Коляда, это хороший звоночек. Но очень хотелось бы, чтобы он не был последним. Занавес открывается, господа!

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