Microsoft и SelfMama расскажут, как подготовиться к выходу на работу после декрета

Компания Microsoft и SelfMama, образовательный проект для женщин, совмещающих материнство и самореализацию, 17 марта 2021 года проведут онлайн-встречу «Мама и работа: как перезапустить карьеру после декрета». Главная цель дискуссии – поддержать мам в декрете и помочь им преодолеть барьеры при выходе на работу. Присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции может каждый желающий по ссылке.

Прошедший год изменил многое во взаимодействии людей и компаний между собой. Цифровая трансформация сильно повлияла на бизнес-процессы разных сфер деятельности и индустрий. Вслед за ними изменился и рынок труда: появились новые профессии и новые требования к существующим специальностям. В этих условиях выход мамы на работу после декретного отпуска – это сложная психологическая задача и большой профессиональный вызов, независимо от статуса и должности.

Участники мероприятия «Мама и работа: как перезапустить карьеру после декрета» – женщины, мамы, профессионалы, которые нашли баланс между карьерой и материнством и смогли преодолеть сложности возвращения в рабочий режим. Они поделятся личными историями, расскажут об эффективных способах и инструментах для возвращения в профессиональную жизнь.

Герои встречи:

· Кристина Тихонова, президент Microsoft

· Анна Зырянова, основатель проекта SelfMama

· Оксана Селендеева, основатель и CEO школы программирования для детей Coddy

· Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber

· Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life, Forbes Woman – модератор встречи

В ходе открытой онлайн-дискуссии участницы обменяются мнениями о том, будут ли цифровые компетенции важным фактором для приема на работу и продвижения сотрудников по карьерной лестнице и обсудят, какие качества соискателей будут наиболее востребованными на рынке труда.

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