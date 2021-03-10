Свобода слова по-британски: Критика Меган Маркл стоила телезвезде Пирсу Моргану работы

Первое интервью, которое британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали после переезда в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое интервью, которое британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали после переезда в США и последовавшего за тем отказа от королевских привилегий, разделил британцев на два лагеря.

Согласно статистике британских медиарегуляторов, трансляцию интервью посмотрели более 10 млн. жителей Туманного Альбиона, еще 2 млн. человек сделали это чуть позже. Почти половина зрителей (47%) сочли откровения звездной пары отвратительными, примерно столько же выразили Меган и Гарри свое сочувствие.

Одним из первых критиков увиденного и услышанного стал известный британский телеведущий Пирс Морган:

- Тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри были позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве, пока ее муж лежит в больнице, и разрушить монархию.

Слова Моргана процитировали многие мировые СМИ, но на этом дело не закончилось. 8 марта телеведущий продолжил критику слов Гарри и Меган не просто на рабочем месте, а в прямом эфире утреннего телешоу «Доброе утро, Британия», которое он ведет вот уже несколько лет.

Телеведущий Пирс Морган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире телепрограммы Морган сначала сказал, что герцоги Сассекские «разгромили все, что строила королева», а потом вступил в перепалку с ведущим прогноза погоды Алексом Бересфордом. Тот назвал отношение Моргана к Маркл «дьявольским» и ехидно прибавил, что всем известно о том, что у Пирса и Меган некогда были определенного рода отношения, прерванные по инициативе нынешней герцогини Сассекской.

Морган выслушивать сплетни не захотел и со словами «с меня довольно!» покинул студию. Через некоторое время он вернулся в нее и закончил программу. А вот сегодня заявил продюсерам программы, что не намерен больше вести «Доброе утро, Британия».

Под определенного рода отношениями Моргана и Маркл стоит понимать их встречу в 2016 году. О ней сам Пирс рассказал пару лет назад на ирландском ТВ, куда был приглашен в качестве гостя. По его словам, в 2015 году они с Меган подписались друг на друга в Твиттере, а через несколько месяцев встретились в пабе. Пропустив пару стаканчиков, Меган засобиралась на какую-то вечеринку, телеведущий вызвал ей такси. Как выяснилось позже, именно на этой вечеринке Меган Маркл и познакомилась с принцем Гарри.

Похоже, что увольнение Моргана стало его собственной инициативой. Распрощайся телеканал с телезвездой такого уровня лишь за то, что он раскритиковал беглого принца и его жену, встав на защиту монархии, - скандала международного уровня было бы не миновать.

56-летнего журналиста и телеведущего охотно примет любой британский или американский медиаконцерн. В послужном списке Моргана среди прочего – собственная телепрограмма на CNN, сменившая «Шоу Ларри Кинга», когда Кинг ушел на пенсию.