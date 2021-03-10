Дорожал, дорожает и будет дорожать: во что обходится россиянам ремонт

В 2021 году спрос на ремонт, по прогнозам исследователей, останется высоким. Фото: Андрей АБРАМОВ

Стоимость материалов для ремонта за 2020 год увеличилась в среднем на 5%. При этом рост цен ускорился к концу года. В четвертом квартале минимально необходимый для комфортного переобустройства набор в Москве подорожал на 1,4% в сравнении с третьим кварталом (6034 руб./кв. м.), в Санкт-Петербурге — на 3,1% (6712 руб. /кв. м.).

Как подорожали материалы для ремонта Фото: Рушан КАЮМОВ

Такие выводы следуют из «Индекса российского ремонта», который ежеквартально готовит информационное агентство INFOLine совместно с компанией «Петрович». В индексе учитывается порядка 140 различных строительных и отделочных материалов, необходимых для полного ремонта стандартного жилья эконом-класса. Не учитывается стоимость услуг рабочих, а также внутренних коммуникаций (проводка, водопроводные трубы), радиаторов отопления, окон и балконной двери, с которыми новостройки, как правило, сдаются. Расчеты делаются для студии, однушки и двушки в Москве и Питере.

Как отмечают аналитики, прирост цен на материалы достаточно сильно отстает от роста курса доллара и евро (много отечественного). Что, конечно, радует. При этом в Москве, например, сухие строительные смеси обходятся дешевле, чем в Санкт-Петербурге, чем отчасти объясняется меньшая стоимость московского ремонта.

В 2021 году спрос на ремонт, по прогнозам исследователей, останется высоким — а соответственно, цены на необходимые материалы будут расти дальше. Причины — те же, что и в 2020 году. За время пандемии тяга к обустройству и переобустройству своих жилищ, где многим теперь приходится проводить гораздо больше времени, сильно увеличилась. А сэкономленные на зарубежных поездках деньги как раз и пошли (и еще пойдут) на ремонт. Также выросли затраты на обустройство дач.