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Видео задержания подростка, готовившего теракт в школе Пензы, публикует ФСБ

Юноша собирался расстрелять одноклассников
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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На кадрах оперативного видео школьник сидит на допросе рядом со своей мамой.

На кадрах оперативного видео школьник сидит на допросе рядом со своей мамой.

Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ в Пензенской области предотвратили теракт в местной школе.

На кадрах оперативного видео школьник сидит на допросе рядом со своей мамой.

- В апреле 2021 года планировал расстрелять своих одноклассников из ружья, - говорит задержанный.

Также на кадрах видео можно увидеть охотничье ружье и футболку с крупной надписью "Ненависть".

Мотивы преступления не сообщаются.

- У задержанного изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, - уточняют в ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. После проверки на вменяемость школьника ждет суд.

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