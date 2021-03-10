Показал то, что было скрыто: Журнал Maxim обнародовал новые фото Елизаветы Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Фото: Артем КИЛЬКИН

Журнал «Максим» опубликовал снимки фигуристки Елизаветы Туктамышевой, которые раньше оставались за кадром ее провокационной фотосессии. Императрица на них все так же обворожительна и игрива. А еще один сет напомнил, насколько привлекательным может быть взрослое фигурное катание.

Елизавета Туктамышева – исключение из правил современного фигурного катания, где успешными могут быть только 15-17-летние девочки. В свои 24 года Императрица переживает свою вторую спортивную молодость. Первый пик выпал на 2015 год, когда Елизавета стала чемпионкой мира. И вот спустя шесть лет Туктамышева снова завоевала право выступать на мировом первенстве. А игривая фотосессия в мужском журнала приковала еще большее внимание к фигуристке.

Елизавета Туктамышева на льду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сама Туктамышева, комментируя фурор и реакцию, которые произвели ее снимки, сказала журналистам: «Думала, что будет хуже». А еще раньше Императрица рассказала, что все-таки не сразу согласилась на съемку. «У меня были сомнения, стоит ли это делать, потому что это всё-таки очень компрометирующая съёмка. Но, поговорив с агентом, решили, что сделаем её не такой пошлой и сделаем это красиво. Смотрю на фотографии, которые прислали, – мне безумно нравится», - рассказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.

Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала Maxim.

А еще Императрица осознала, какое у нее красивое тело. «Когда я увидела первые результаты, я думала: может, как-то стесняться, но ладно, нет. Пока есть возможность с таким фотографом сделать офигенные и красивые эротические фотографии, то можно даже снять верх и сделать, для себя по крайней мере, какие-то крутые фотки», - заявила Елизавета.

Сейчас Туктамышева готовится к чемпионату мира. Он стартует 22 марта. А основными соперницами Елизаветы там станут ее соотечественницы – Анна Щербакова и Александра Трусова.

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Фигуристка дала еще одно интервью, в котором рассказала об откровенной фотосессии для мужского журнала (подробности).