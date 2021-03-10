Рысь выпала с балкона квартиры на пятом этаже в Химках

Рысь выпала с пятого этажа и никого не подпускала к себе. Подобраться к зверю удалось лишь после уколов снотворного. Фото: Юрий Самофалов, Марина Терехина

Морозным днем 10 марта во дворе ЖК «Город набережных» в Химках практически никого не было. Несколько декретниц прогуливались с колясками как вдруг углядели в кустах необычного для Подмосковья зверя. На снегу сидела крупная рысь.

Местные жители тут же принялись звонить во все инстанции. К кому обращаться — толком никто не знает. Все-таки не каждый день во дворе встречаешь экзотического хищника.

Первыми на место прибыли два наряда полиции. Оцепили двор, но от пятнистой кошки держались на почтенном расстоянии. Сначала попытались приблизиться к зверю, но тот зарычал и оскалил клыки. Вскоре к ЖК приехала служба отлова животных.

В рысь выстрелили дротиком со снотворным — не сработало. Зверь только заметался по сторонам и начал наворачивать круги. Тогда в нее запульнули еще одним дротиком. На сей раз препарат подействовал.

— У рыси травмирована лапа. Она выпала из квартиры на пятом этаже. Там она гуляла по балкону. Мы пытались поговорить с ее хозяином до этого. Он много работает, дома бывает редко, а в квартире дикое животное. Но он заверил, что у него все документы есть и будет и дальше держать дома рысь. Служба отлова повезла ее сейчас в ветклинику. С хозяином уже связались, — сообщила корреспонденту kp.ru местная жительница Полина.

Отметим, что закон запрещает держать в квартирах диких животных. Однако если зверя завели до 1 января 2020 года, тогда правило не действует.

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