Что случилось с Твиттером в России 10 марта 2021: Роскомнадзор дал пояснения

Роскомнадзор решил замедлить скорость работы соцсети на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы соцсети Twitter для всех мобильных и половины стационарных устройств, поскольку соцсеть не удалила противоправный в России контент. В ведомстве рассказали, что случилось с Твиттером 10 марта 2021 года, и как развивался конфликт между надзорным ведомством и зарубежной социальной сетью.

25 февраля 2021 года несколько членов Общественной палаты России и Совета по правам человека представили рейтинг интернет-платформ, на которых, в нарушение законодательства, опубликован деструктивный контент. В этом списке первое место занял Twitter.

1 марта, как сообщал ранее сайт KP.ru, Роскомнадзор заявил о сохранении в Twitter 2 862 материалов с запрещённой информацией. Изначально надзорное ведомство подавало жалобу на 28 тысяч публикаций. 10 марта в Роскомнадзоре сообщили, что число публикаций с запрещённым контентом увеличилось до 3 168.

За отказ удалить посты с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве Твиттеру грозит штраф в размере 12 миллионов рублей.

Роскомнадзор также внёс распространение информации Twitter в перечень угроз. В ведомстве предупредили, что соцсеть могут заблокировать в России, если запрещённая законодательствам информация не будет удалена.

Сайт KP.ru также сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал замедление трафика Twitter в России обоснованным.

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина поддержала решение Роскомнадзора замедлить работу Твиттера в России и отметила, что платформа не предпринимает никакие меры, чтобы удалить запрещенный контент.