«Буду заниматься до самой смерти»: отец заставил дочь подписать договор, что она не растолстеет

Отец оказался на скамье подсудимых по обвинению в домашнем насилии из-за излишне строгого воспитания. Фото: Shutterstock

Борьба с лишним весом и вообще излишний контроль над детьми зачастую могут привести к весьма неоднозначным результатам, а иногда стать причиной настоящей трагедии и надломанной психики. Одним из примеров этого подхода может служить 56-летний Рашид Хадла, который решил тренировать своих детей с невиданной жестокостью, в результате оказался на скамье подсудимых по обвинению в домашнем насилии.

Одним из наиболее безумных решений фанатично преданного спорту папаши стал контракт, который его старшая дочка Амира подписала с родителем. Этот договор явно может войти в историю мировой юридической практики. «Я, Амира Хадла, никогда не позволю себе стать толстой. Я всегда буду много заниматься до самой смерти, чтобы никогда не набрать вес», - говорится в документе.

Понятно, что одним лишь контрактом отец не ограничивался и всячески контролировал жизнь своих детей. Как он сам объяснял, это все для их же блага, чтобы не растолстели. Во имя этой великой цели Рашид указывал, что им есть, носить, смотреть, читать и даже с кем разговаривать. За малейшее непослушание следовало наказание, в основном состоявшее из тумаков и ударов ложками и даже стульями. В выражениях отец жертвы тоже не особо сдерживался. Постоянно называл своих отпрысков тупыми, бездарными и сравнивая их с мусором. Особенно доставалось тем, кто проваливал регулярные взвешивания, когда каждый грамм был на счету.

У младшего сына, 18-летнего Хичэма, которого Рашид постоянно называл слабаком, жизнь тоже была не сахар. Отец лупил его почем зря и стукал по голове за каждую провинность, часто дополняя «воспитательный процесс» обещаниями размазать мозги по полу и просто убить. Последней каплей стало наказание Хичэма за то, что он слишком медленно убирал спальню. Тогда отец чуть не задушил его, и молодой человек обо всем рассказал друзьям, а те обратились в полицию.

Мать не вмешивалась в процесс «воспитания» детей, однако в итоге в суде выступила в качестве свидетеля обвинения. Женщина поведала, что у ее мужа был горячий нрав, и еще он «немного нервно» реагировал на проблемы с учебой у младшего сына. Большего всего повезло среднему сыну 26-летнему Кариму, который ушел из дома и оборвал все связи с семьей, чтобы больше никогда не видеть этого безумия.