Казахи на лошади обокрали космодром «Байконур»

На космодроме "Байконур" пресекли попытку хищения. Фото: REUTERS

Несколько дней назад на космодроме "Байконур" заметили странных гостей. Двое мужчин проникли на территорию объекта и пытались оттуда похитить имущество. Не заметить их было сложно, ведь эти оригиналы заявились на охраняемый объект на телеге, запряженной лошадью.

Когда повозка была загружена, воры попытались скрыться с места преступления, но были задержаны. Ими оказались двое безработных жителей ближайшего к "Байконуру" посёлка. Они решили подзаработать, сдав похищенное с космодрома оборудование на металл. Но план оказался неидеален.

— Были задержаны двое жителей посёлка Тюра-Там 30 и 31 лет, которые загрузили на гужевую повозку имущество без сопроводительных документов. Сумма ущерба устанавливается. Похищенное изъято, — сообщает источник kp.ru.

Теперь по факту кражи полиция проводит проверку, а вместо прибыли мужчин может ждать вполне реальная уголовная ответственность.

Это хищение (несостоявшееся) далеко не единственное на Байконуре. Совсем недавно на космодроме зафиксировали крупную кражу оборудования. Все произошло на площадке номер 110, которая находится в собственности Казахстана. Сейчас по этому делу ведётся расследование.