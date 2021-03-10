Рекордные морозы, “вечные” сугробы и зима еще на на месяц: каких аномалий погоды ждать в марте и апреле 2021

Нам предстоит еще месяц зимней погоды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ультраполярное, или арктическое вторжение – виновник возвращения зимних морозов в марте. Ледяной воздух с Северного Ледовитого океана мощным потоком обрушился на Европейскую часть России, начиная с северных регионов – Архангельской области, Карелии, Республики Коми, и добрался уже до Москвы и всей средней полосы. В четверг, 11 марта, экстремальные для весны холода продвинутся еще примерно на 600 км к югу, до Дона и нижней Волги, предупреждают в центре “Фобос”.

В минувшие ночи, 9 и 10 марта, установлены новые температурные рекорды во многих городах и населенных пунктах. И все это рекорды по холодам, что сейчас в общем-то редкость – в эпоху глобального потепления мы привыкли скорее к теплым аномалиям.

Вот самые замерзшие рекордсмены:

Саранпауль (Ханты-Мансийский автономный округ) -41,8

Воркута (Коми) -40,8

Печора (Коми) -38,7

Калевала (Карелия) -37,5

Олонец (Карелия) -35,2

Реболы (Карелия) -35 (не устоял более чем столетний рекорд, установленный в 1915 году, когда были зафиксированы -34 градуса)

Вытегра (Вологодская область) -34

Койгородок (Коми) -32,8

Тихвин (Ленинградская область) -31,5 (прежний рекорд, -26,5, держался с 1956 года)

Петрозаводск (Карелия) -29,4 градуса

Рыбинск (Ярославская облласть) -28,4

Кемь (Карелия) -27,9 (поверженному рекорду для 9 марта больше века, он держался с 1917 года, когда воздух остыл до -24,9 градуса)

Кострома -27,1 (до сих пор самым холодным в истории метеонаблюдений было 10 марта 1928 года, и тогда мороз был намного гуманнее, -22,6 градуса)

Переславль-Залесский -25 (вроде бы не ужас-ужас, но тоже рекорд – такой стужи в этих числах на берегу Плещеева озера не бывало. Минимумом считались -20,9 градуса, 1972 год).

А что в Москве? В столице до рекордов дело не дошло, однако ночь на 10 марта тоже выдалась очень морозной. Подробности “КП” рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- На главной метеостанции ВДНХ было “всего” -21,3 градуса, и именно эта температура войдет во все метеорологические летописи. Хотя в других районах столицы и области было намного холоднее. В Бутове -25, в Новом Иерусалиме -27,6, В Клину -30,5 градуса. Для Клина это самая низкая температура за весь зимний сезон, ни в декабре, ни в январе, ни в феврале холоднее не бывало. Ночь на четверг, 11 марта, также будет очень морозной. В мегаполисе вряд ли температура опустится ниже -23 градусов, при этом в Новой Москве ждем -26, по области до -30. Предстоящая ночь точно войдет в тройку самых холодных с начала зимы.

Нынешняя погода на 10 – 12 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. Но уже в пятницу, 12 марта, начнется потепление.

- Оно будет постепенным, а не резким, - уточняет Татьяна Подзнякова.

Напомним, что синоптики обещали стремительное повышение температуры, на 30 градусов за сутки. Такого не случится – и это хорошие новости для метеозависимых людей, остро реагирующих на перемены погоды.

В пятницу, 12 марта, ночь еще холодная, -20 градусов, по области местами до -25. Днем около -5, солнечно, но ветрено.

В субботу, 13 марта, ночью уже не ниже -12, днем оттепель до +1 градуса. И метель.

- В субботу погода будет самой неприятной за всю неделю, - не радует Татьяна Позднякова. - За сутки выпадет до 4 сантиметров снега, ветер будет свистеть с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 14 марта, и в понедельник, 15 марта, по ночам небольшой минус, днем потеплеет до +3...+4 градусов. Во вторник, 16 марта, Гидрометцентр России обещает +7 градусов. Наконец-то весна?

- Быстрому потеплению мешает то, что сейчас очень много снега, - объясняет Татьяна Позднякова. - Да, в солнечные дни он активно испаряется, но все же процесс не быстрый. Во второй половине марта снег бурного таяния тоже не предвидится. Полностью снег в Москве и области сойдет не раньше 12 – 15 апреля. Так что еще больше месяца пейзаж будет зимним.

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