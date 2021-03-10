Доля нелегальных сигарет в России способна возрасти до 30% в 2022 году

Доля «левых» табачных изделий год от года росла, но в 2020-м упала до 7%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году доля нелегальных сигарет в России может вырасти до 15-30%. Такой прогноз дает НАФИ — аналитическая структура, занимающаяся исследованием рынков. Прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в составят 282–339 млрд руб., что примерно в пять раз выше, чем в прошлом году.

О том, какие схемы используют контрабандисты, как налажено производство и сбыт нелегальных сигарет в России, «Комсомолка» уже писала.

Доля «левых» табачных изделий год от года росла, но в 2020-м упала до 7%. Однако причина не в том, что все курильщики дружно перешли на российский табачок. Эксперты связывают это, главным образом, с тем, что в период пандемии снизилась мобильность населения, менее активным стал бизнес, сократился поток грузов через границу.

- Но уже в этом году доля контрафакта может увеличиться до 12-15%, - сказал «КП» руководитель департамента «БАТ Россия» по борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями Игорь Черкасский. - Что касается 2022 года, то у нас примерно те же прогнозы, что и у НАФИ.

По словам эксперта, пессимистичный сценарий может реализоваться, если государство не предпримет серьезных мер противодействия контрафакту.

- Границы со странами, являющимися источниками потока нелегальных сигарет (это Белоруссия и Казахстан) у нас по-прежнему прозрачны, по-прежнему свободно перемещаются подакцизные товары, и этому, по большому счету, ничего не препятствует, - сказал Черкасский. - Кроме того, в России с этого года увеличился акциз на 20%, что сделало нелегальный табачный бизнес еще более прибыльным, поскольку продавцы контрафакта в отличие от легальных производителей акцизы не платят. И третья причина - низкая покупательская способность населения. Народ у нас не богатеет, и это создает питательную основу для потребления нелегальной продукции, поскольку она дешевле.

Для того, чтобы борьба с нелегальным табаком была успешной, эксперт предлагает ряд мер.

- Должна быть ужесточена ответственность - подняты штрафы за нелегальную торговлю контрафактом, сейчас такая торговля процветает везде, даже в центре Москвы, - говорит Черкасский. - Нужно усилить контроль за перевозками, за различными схемами поставки контрабанды, тогда поток контрафакта можно будет сдержать. Что касается успехов в борьбе с контрафактом, то это относится больше к борьбе с нелегальным производством сигарет внутри страны. Но это только 20% всего контрафакта, а остальные 80% приходится на контрабанду. То, что поступает из-за рубежа, в значительной степени остается вне рамок этой борьбы. В этом и есть основная опасность.

Справедливости ради надо сказать, что не только Россия сталкивается с такими проблемами. Другие страны, которые борются с курением, устанавливая высокие цены на сигареты, сталкиваются с теми же проблемами, что и мы.

- Например, в Англии контрафактная продукция занимает 25% рынка, в Канаде — более 20%, в Австралии — около 20%, - приводит данные Черкасский.

Доля нелегальных сигарет в процентах*

Доля нелегальных сигарет в процентах

Источник: Агентство Nielsen

* Прогноз БАТ-Россия (Бритиш Американ Тобакко)