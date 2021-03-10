Собирает по 5 рублей, чтобы спасти гниющий нос: экс-участница «Дом-2» рассказала о проблеме с лицом

Блогер Анастасия Балинская Фото: Instagram.com

Экс-участница «Дом-2» Анастасия Балинская рассказала о проблеме после неудачной ринопластики. Врачи вставили в кончик носа имплант, который не прижился. Блогер говорит, что у нее есть всего месяц-два, чтобы переделать нос, но денег на повторное обращение к хирургу нет.

Врачи вставили в кончик носа имплант, который не прижился. Фото: Instagram.com

Денег на операцию нет, а нос гниет

Сейчас блогер Анастасия Балинская плачет, глядя на себя, и не стесняется показывать подписчикам последствия ринопластики (исправление деформаций носа).

- Кроме того, что разъехались кости на перегородке - у меня сейчас здоровенный нос, будто меня побили на боксерском ринге, так сейчас я узнала от одного хирурга, что у меня не прижился имплант. Мне в кончик вставили инородный предмет вместо моего хряща и теперь организм выталкивает его через одну ноздрю, он начинает торчать. Из-за этого идет воспаление, внутри носа происходит гниль, - рассказала подписчикам Анастасия Балинская.

Анастасия Балинская рассказала о проблеме после неудачной ринопластики Фото: Instagram.com

Девушка со слезами на глазах говорит, что ситуация критическая и требуется немедленная операция – иначе будет другая беда. Пока же ей прописали принимать антибиотики, избавляться от гнили с помощью капель.

- Врач сказал, что у меня есть месяц-два. Денег у меня нет, машину можно купить за такие деньги. Кредит в Беларуси взять не могу, так как из-за политической ситуации там, по-моему, вообще не дают кредитов, - сказала Балинская.

Но кредит ей не дадут по другой причине - блогер официально работала пять лет назад. Тогда девушка была простым экономистом в белорусском магазине и не стремилась к модельной внешности. За последние годы девушка изменилась до неузнаваемости – она не скрывала, что изменила нос, губы, скулы и нарастила волосы.

Так менялась внешность Насти с 2016 по 2021 год. Фото: Instagram.com

Сейчас девушка собирает вещи и планирует съезжать со съемной квартиры в Москве. Анастасия решила вернуться в Беларусь, так как не может оплачивать столичное жилье. Но когда на ее счет банковской карты стали присылать деньги, то девушка обрадовалась, ведь у нее появилась надежда на спасения носа. Блогер уже даже придумала, как будет расплачиваться с теми, кто поддержит ее хоть рублем.

- С мира по ниточки, даже по 1, по 5 рублей – возможно, мы придем к сумме, которая спасет мой носик. Обещаю, что после я буду отдавать вам всю себя, я запущу бесплатный марафон по похудению. Даже, если вас в нем будет 50 тысяч желающих, - сказала Анастасия Балинская.

Анастасия Балинская - участница шоу "Дом 2" Фото: Instagram.com

Парень сказал, что нос не такой

Но блогера поддержали не все, в соцсетях девушке пишут, что она должна попросить помощи у друзей и родственников. В конце концов, идти работать на предприятия, а не сетовать, что закрылся «Дом-2».

- Как не стыдно просить денег у чужих людей. Ладно бы болезнь неизлечимая, а то тут нос, видите ли, как-то не так сделали. А потом на грудь будет собирать? – поинтересовалась подписчица Ольга Балукова.

Припомнили девушке и участие в телевизионном шоу, где как раз говорили о пластике и летальных исходах.

- В погоне за красотой девушки сходят с ума, а виноваты в этом зачастую мужчины, которые сеют зерно неуверенности в девушках. Идея переделать нос у меня появилась после того, как какой-то парень мне сказал про него, и я прям загналась. К сожалению, таких как я, много девушек. Вернуть время назад, легла бы я на операцию? Могу сказать, что нет, - говорила девушка 1,5 месяца назад.

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