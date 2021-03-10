"Стадион имени Шухевича не удивляет тут никого": Почему на Украине проигнорировали протест Израиля против героизации пособника нацистов

Марш националистов с портретом Романа Шухевича во Львове. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион выразил свое возмущение тем, что стадиону в Тернополе решением местных депутатов было присвоено имя Романа Шухевича. Этого человека, замкомандира в спецподразделении «Нахтигаль» в годы второй мировой войны, в незалежной в последние лет 6-7 многие считают национальным героем. Его воспринимают, скорее, как борца с большевизмом. При том на его сотрудничество с нацистами, на обучение в секретной школе абвера стыдливо закрывают глаза.

Характерно то, что на этом стадионе в мае пройдет финал Кубка Украины по футболу. Удивительно, что еврейские организации незалежной, несмотря на факты о причастности Шухевича к убийствма евреев и поляков на западной Украине в годы войны, с непонятной сдержанностью отреагировали и на подобное присвоение имени стадиону, и на резкую реакцию израильского посла.

Показательно, что и в украинском общественном мнении, и в «больших СМИ» возмущение дипломатов ближневосточной страны «не оценили». Почему — об этом «КП» спросила известного украинского политолога, главу Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

- История с Шухевичем мало кого «зацепила» - почему?

- Здесь считают, что ее искусственно раздувают. На сегодня местный горсовет Тернополя поступил в рамках своих полномочий — присвоил стадиону имя Романа Шухевича.

Городской стадион в украинском городе Тернополь. Фото: Google

- Это «в рамках их полномочий» — и все?

- Решение можно оспорить в суде — тому же послу Израиля, которого это возмутило. А депутаты в Тернополе считают, что они поступили правильно.

- Посла это возмутило потому, что с точки зрения Израиля Шухевич — нацистский преступник и ярый антисемит.

- Есть разные мнения в Украине о Шухевиче. Ну вот для тернопольских депутатов, которых избрало местное население Шухевич — герой борьбы за свободу Украины против большевиков. В трех западно-украинских областях - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской — там имя Шухевича является нарицательным и воспринимается, скорее, положительно. Именно с точки зрения большинства населения — он там герой.

Политолог Александр Охрименко. Фото: YouTube

- А то, что он был гауптманом в 201-м батальоне подразделений СС — а СС признана преступной организацией в Нюрнберге — никого не коробит?

- Украинец не мог служить в дивизии СС, поскольку не был арийцем ( факт службы Шухевича у нацистов документально подтвержден — ред.). Да, были вспомогательные части — но это другая история. Главное в его деятельности, для многих украинцев —это борьба против большевиков. И немцев Шухевич воспринимал в этой борьбе как союзников, в какой то период.

- Объединенная еврейская община Украины в ситуацию никак не вмешивается?

- Они, похоже, занимают нейтральную позицию.

- То есть убийства евреев этим "героем" потомками погибших забыты?

- Памятник жертвам Бабьего Яра в Киеве есть — и на него никто не покушается. И мемориальные доски по всей Украине. В общем, мнений разных много. Но конфликт из-за переименования стадиона в Тернополе никто не устраивать не хочет. Хотя некоторые СМИ пытаются раскрутить ситуацию.

- Израильский посол — фигура публичная для Киева, его в украинских СМИ часто цитируют?

- Конечно, нет. С послом США не сравнить. Вот это - медийная фигура. Что касается еврейских украинских общин — кто-то эту ситуацию не заметил вообще, кто-то отреагировал нейтрально. Но в целом, присвоение имени Шухевича стадиону в Тернополе большие СМИ и не заметили. История получила отклик разве что в соцсетях.

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