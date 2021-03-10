"Что муж с женой делают под одеялом - их личное дело": вдовец Легкоступовой ответил на подозрения в ее изнасиловании

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: Instagram.com

Этой семейной драме нет конца и края: дети Валентины Легкоступовой и ее вдовец-яхтсмен продолжают воевать между собой. Уголовное дело о смерти певицы так и не возбудили, но ее дочь Анэтта Бриль уверена, что это целиком и полностью вина последнего мужа. Мол, Юрий Фирсов не только спаивал ее мать, но и вполне мог поднимать на нее руку: слишком уж много травм обнаружили на теле звезды.

А накануне подозрения семьи укрепил профессор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов. В эфире "Пусть говорят" врач заявил, что Легкоступова перед смертью могла стать жертвой изнасилования.

- У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие, - высказался медик в эфире Первого канала.

Для родных певицы эта новость стала шоком.

- И Анэтта, и Матвей пришли в ужас, услышав об этом, - рассказал kp.ru адвокат семьи Сергей Жорин. - Это очень серьезное заявление, и мы будем просить следствие проверить эту версию.

Между тем, сам Юрий Фирсов, похоже, считает, что ему не о чем беспокоиться. "Комсомолка" связалась с адвокатом яхтсмена Валерией Макаровой, которая в тот момент оказалась рядом с вдовцом: он активно подсказывал в трубку.

- Ну какое может быть изнасилование, если они муж и жена? - отмахнулась от подозрений адвокат. - Я вам так скажу: чем супруги занимаются под одеялом - это их личное дело... А все остальное - домыслы и наговоры! Моего доверителя затравили уже, вы представляете, как он себя чувствует после всех этих обвинений? Говорили, что вся квартира раскурочена, повсюду следу борьбы, следы крови. Как бы не так: "засохшая кровь" оказалась порошком для снятия отпечатков пальцев. И гантелей, которую нашли в квартире, Валентину никто не бил. Там травма была бы совсем другая, понимаете? А Фирсов за такие дела уже бы в тюрьме сидел. Что тут скажешь, ну злой рок, вот так вышло. Юрий до сих пор не может оправиться.

- А говорят, Фирсов жениться собрался.., - уточнила "КП".

- Выдумки это все, не планирует он никакую свадьбу. Ни подруги, ни любовницы, никого у него нет. Просто темперамент такой... Вот нас с ним увидят в ресторане, тоже скажут: "Невесту нашел!". Но это глупости. Он любил Валентину.

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