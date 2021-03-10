Почему россиянам не нравится Манижа? Дело не в национальности, а в ее лицемерии

Претензия к Маниже в ее запредельном лицемерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ВЫ ВСЕ НАЦИСТЫ!» ИЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕТ?

Такое бывает нечасто: известие, что Россию на международном конкурсе «Евровидение» будет представлять певица Манижа Сангин-Хамраева, пришло уже больше двух дней назад — а у людей по-прежнему, как несколько пошловато, но емко говорят в Интернете, «бомбит».

— Против выступления Манижи лишь нацисты и гомофобы — ведь она «неправильного» происхождения (таджичка, переехавшая в девяностые с родителями в Россию) и, вдобавок, защищает мигрантов и геев, — комментируют данную полемику статусные либералы.

Что ж, последнее, в чем можно упрекнуть жителей полиэтничной страны, — это национализм. Мы чтим великих полководцев Багратиона и Баграмяна, рукоплещем корейскому конькобежцу Виктору Ану, восхищаемся донецким комбатом с позывным «Гиви» — все они сражались под нашим триколором, отстаивали интересы России.

А вот постоянно хватаются за черепомерку, выясняя, кто тут из «самого благородного московского семейства», как раз они: статусные либералы, лишь вновь проецирующие на нас какие-то собственные комплексы.

Так что нет: претензия к Маниже — отнюдь не ее национальность. И даже не сомнительные вокально-поэтические достоинства композиции, с которой она едет на конкурс. Последние действительно великие голоса звучали на «Евровидении» лет 40 назад, когда там блистали ABBA или Селин Дион, и продвигались действительно ТАЛАНТЫ, а не либеральная повесточка.

Ну и наконец, я только рад, что Манижа, как это говорят на Западе, «ЛГБТ-френдли», а также носит статус посла Агентства ООН по делам беженцев. Потому что, во-первых, геи и мигранты (надеюсь, я никого не шокирую?) — тоже люди; а во-вторых, и те, и другие добиваются в России немалых высот, особенно когда не кричат о том, что их «угнетают», а усердно работают.

Нет, претензия к Маниже — в ином. В ее запредельном лицемерии.

УГНЕТЕНИЕ В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Из ее интервью одному либеральному листку от 3 мая 2020 года — о тяжелом детстве среди русских фашистов (буквально):

«…В общем, русский я выучила, но унижения продолжились и в садике, и во дворе, и в троллейбусе, и в школе».

Из ее интервью другому изданию — уже более солидному, по случаю назначения Послом ООН, от 13 декабря 2020 года:

«Мы жили на съемных квартирах, но всегда в районе Строгино».

Складываем два и два: в Строгино никогда не было троллейбуса, ближайшие «рогатые» бегали в других московских районах, за много километров от квартиры Манижи. Конечно, я допускаю, что однажды она могла зачем-нибудь отправиться через полгорода и наблюдать в общественном транспорте какую-либо мерзкую сцену. Но, скорее всего, наша певунья-посол ООН — просто выдумщица. Которая — следует отдать должное — чутко транслирует то, что от нее хочет услышать собеседник из либерального издания:

«Я считаю, что Россия — страна лицемерная. В России ты всегда одно думаешь, другое говоришь», — утверждает девушка в том же самом интервью почти год назад.

Теперь же, став национальным конкурсантом на «Евровидение», Манижа раздает совершенно другие комментарии:

«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой…» — говорит она в беседе с РИА Новости.

Сударыня, так вы уж определитесь: Россия «страна лицемерная» — или «щедрая и открытая»? Россия вас угнетала — или «приняла и вырастила»? Или, может быть, она угнетала вас только до какого-то момента? Но тогда до какого? До того, как вы в 15 лет получили здесь премию «Золотой граммофон»? Наверное, русские шовинисты его вам специально дали, чтобы так изощренно над вами поиздеваться.

Двоемыслие, ma chérie, не красит никого, включая Посла ООН.

«ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН», КОТОРОЕ ПЛОХО РАБОТАЕТ

Собирая материал для этой колонки, я пообщался с другом — таджиком-гастарбайтером по имени Улмас. Пока Манижа выступала на разогреве на петербургском концерте Ланы Дель Рей, он рвал связки, таская шлакоблоки на московских стройках.

Однако о том, что, оказывается, есть его соотечественница, которая (по собственным утверждениям) уже «много лет защищает права мигрантов в России» — Улмас узнал вчера от меня. В отличие от певицы, Улмас не раздает интервью, как его угнетают, а истово работает. Сейчас он уже не убивается на стройке, а занимается более квалифицированным трудом — например, монтирует бытовую технику.

Да, еще Манижа, оказывается, помогает женщинам, пострадавшим от семейного насилия. Например, 2 года назад она выпустила музыкальный клип «Мама» — о том, как мужик европейского вида истязает жену и дочь. Сам видос о «русских изуверах» почему-то снимался грузинским режиссером в Грузии, но ладно — творец так видит.

Пользователи недовольны приложением от Манижи

Теперь — вновь ее интервью от 13.12.2020:

«Мне в Instagram приходит много личных сообщений от таджикских, узбекских, киргизских девчонок. Они пишут о насилии со стороны мужчин, о своем отчаянии».

И вновь складываем два и два: но кто же, кто же эти загадочные мужья, истязающие среднеазиатских девчонок? Какой они национальности? Какого они вероисповедания? Все ли они — русско-славянские фашисты, или все-таки не все? Это же интересные вопросы — но на них Манижа и грузинский режиссер ее клипа о русско-славянском истязателе почему-то не отвечают.

И самое печальное — оседлав тему женского насилия, Манижа выпускает приложение для смартфона, которое вроде бы должно защитить жертв этого насилия. Нажал кнопку на экране — придет помощь. Или нет?

«Сейчас проверила: сообщения [о том, что хозяйка смартфона в опасности] доходят за 3-4 минуты. Это существенное время, особенно если тебя силой куда-то везут», — пишет комментатор на интернет-странице данного приложения, а в ответ сами разработчики признают: да, проблема имеется.

Что будет, если доверчивая девушка установит сие чудо-приложение, а в трудную минуту помощь запоздает, — лучше даже не думать.

ПОСОЛ ООН И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В АФРИКЕ

А теперь самое трогательное. Манижа, Посол Агентства по делам беженцев ООН, выкладывает в Инстаграме фото африканской девочки. Видимо, дабы показать, как она печется не только о среднеазиатских мигрантах, но и об Черном континенте.

Только видите ли в чем проблема. Примерно 49% из более чем миллиардного населения Африки — христиане. И сотни тысяч из них в прошлом десятилетии были убиты из-за своей веры. Боевики-исламисты режут христиан и в ЦАР, и в суданском Дарфуре, и на севере Нигерии.

Просто новость: «С весны 2018 года на востоке Эфиопии сожжено более 30 православных храмов». Восстанавливать их бессмысленно — все равно сожгут. Как вам такое, госпожа Посол ООН?

Почему правозащитница Манижа ничего не говорит о защите прав африканских христиан — понятно. Потому что с такой повесткой она на фрик-параде под названием «Евровидение» не нужна. Ведь там сражаются за права специфических (с точки зрения традиционных религий) меньшинств.

Вот за это, уважаемая певунья, мы вас и не любим. За ваше термоядерное лицемерие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто должен ехать от России на Евровидение: поклонники и противники Манижи чуть не сошлись врукопашную

Решение отправить на конкурс 29-летнюю певицу привело к яростной дискуссии (подробности).

Развалит ли Манижа Россию? Или мы все рехнулись?

То, что Россию на конкурсе «Евровидение» будет представлять певица, которая родилась в Душанбе, вызвало возмущение у части нашего общества (подробности).