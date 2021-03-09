Дом на берегу: как мечта может стать угрозой?

Жители страдают от подтоплений в том числе и из-за нарушений правил эксплуатации недвижимости. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Лето прошлого года надолго запомнилось. Из-за затяжных ливневых дождей в регионах начались серьезные подтопления. В адрес синоптиков посыпались обвинения в ложных прогнозах, в адрес МЧС - в плохой профилактике паводков. Но больше всего досталось специалистам-водникам. Мол, неправильно регулировали уровень водохранилищ. Словом, виноватыми оказались все, кроме самих пострадавших. Справедливо? Не думаю. Давайте разберемся, что же на самом деле происходило.

- Изначально проблема была связана с дождевыми паводками, которые плохо прогнозируются, - объяснил руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов. - И когда нас обвинили во всех бедах, мы собрали все службы и показали на пальцах, в чем была проблема с регулировкой водохранилища. По правилам мы можем сбрасывать только определенный объем воды. Допустим, в среднем показатель 800 кубов в секунду. Это очень много. Мы сбрасываем пока только 10%. Это связано и с хозяйствующими субъектами, которые эксплуатируют ряд водохранилищ. Причем первый не только шлюз, но и транспортная артерия. А второй обеспечивает питьевой водой всю Москву. Так вот дожди подняли уровень рек, образовались подпоры и начался разлив. И мы не справились, сбрасывая лишь 10 процентов воды.

По словам Астахова, загрузка была далеко не пиковой. Так в чем же проблема? Да, виноваты и погода, и нечищеные русла рек, но и сами собственники недвижимости в водоохранной зоне. Если бы водники сбросили объем воды больше 10 процентов, дома у воды просто смыло. По закону территория возле водных объектов - общего пользования, но нередки случаи, когда подход к воде перекрыт забором, огораживающим частную собственность. То есть строят вплотную к водоему. Особенно в Подмосковье, где высокая плотность застройки.

- Это прямое нарушение закона досталось нам в наследство с конца прошлого века, - рассказывает Вахтанг Астахов. - Современный Водный кодекс вступил в силу в 2006 году, до этого в стране действовали другие правила, позволяющие устраивать частную территорию на береговой линии. Сейчас этих правил нет, а объекты остались. Приходится подавать в суд, чтобы добиться исполнения закона и заставить собственников убрать те же заборы у воды.

Правда, суды - не панацея. Во-первых, объектов, перегораживающих общий доступ к водоемам, немало. Во-вторых, после решения суда многие собственники заборы убирают, а потом снова возвращают по разным причинам. Ну и тут уже как в той поговорке - на колу мочало, начинай сначала.

Зачастую водникам приходится по нескольку раз объяснять собственникам недвижимости у воды, почему должен быть доступ к водоему. Их слышат, но не всегда. А по итогу сами жители страдают от подтоплений, потому что нарушают правила эксплуатации своих объектов.

В последнее время по поручению Президента РФ силами Росводресурсов проводится огромная работа по установке зон затоплений и подтоплений. Сегодня есть понимание, что это проблема государственного характера, которую необходимо решать принятием комплексных мер.