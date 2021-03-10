Общественники займут больше половины мест в оргкомитете предварительного голосования «Единой России»

10 марта состоялось первое заседание федерального оргкомитета «Единой России» (https://er.ru/), который займется организацией предварительного голосования за потенциальных кандидатов от партии на предстоящих осенью парламентских выборах. Председателем оргкомитета утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Карелин пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители волонтерских организаций и общественники.

«Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сообщил известный политик и спортсмен.

Волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова. Волонтер поблагодарила руководство партии за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее президент России Владимир Путин поддержал идею об участии волонтеров в политике.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заверил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».