Дмитрия Шепелева спросили про Жанну Фриске после его откровений об интрижке и он ответил

Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников своими откровениями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев в последнее время очень откровенен с поклонниками. На этот раз бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал об интрижке. Однако совершенно неожиданно телеведущему после откровений устроили провокацию.

Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников своими откровениями. Телеведущий после смерти Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, недолго горевал. Он закрутил роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. В настоящее время избранница Дмитрия беременна. А он безмерно счастлив, о чем не устает говорить.

Шепелев признается, что с невестой у него сложились очень доверительные отношения. Ей он раскрывает свои самые сокровенные тайны.

Дмитрий вспомнил о своем любовном увлечении. Однажды юная возлюбленная пригласила его в гости. Девушка основательно подготовилась к свиданию. Она нарядилась в один лишь халатик.

"И сразу ясно, что ничего больше на ней нет. В спальне открыта постель, а по видео - «Основной инстинкт» стоит на паузе. Она толкнула меня на кровать. Мы целовались... А потом я ушел... Прошло наверное, несколько лет прежде чем до меня дошло, прежде чем в голове все сошлось: зачем этот пошлый плюшевый халат, для чего фильм, почему все это. А тогда - нет. Клянусь, я не то что не понял, у меня даже в мыслях не было к чему весь этот карнавал", - написал в блоге телеведущий.

По словам Дмитрия, когда он рассказал эту историю Екатерине, та только посмеялась. "«Таких «женщин в халате» у тебя было и будет». Знаете, мне нравится, что я могу рассказать ей обо всем, честно, как есть. Это новое для меня чувство свободы, когда можно открыто рассказать про то, что было, есть и могло быть, не скрывая и не стесняясь. Посмеяться вместе над этим или просто поделиться. Это доверие - самое важное, похоже, в отношениях мужчины и женщины. Я только сейчас понял, как я ценю это и как горжусь. Ни одна интрижка ни в прошлом ни сейчас этого не стоит. И это такая радость", - добавил Шепелев.

Однако подписчики неоднозначно восприняли откровения шоумена. Ведущему тут же припомнили его отношения с Жанной Фриске. У него прямо спросили, мог ли быть он таким откровенным, когда встречался с певицей. "Интересно, могли бы вы в отношениях с Жанной об этом же так же сказать? Имею ввиду доверие", - поинтересовалась поклонница.

А некоторым и вовсе стало интересно, какие отношения он называет интрижкой и чьи чувства обесценивает. "Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите. Это очень не хорошо, то, что вы делаете", - не выдержал Шепелев.