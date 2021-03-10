Путин и Эрдоган дали старт сооружению третьего блока АЭС «Аккую»

Первая в Турции атомная электростанция «Аккую» должна заработать в 2023 году. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Эта обычная, казалось бы, процедура проходила (по инициативе турецкой стороны) в торжественной обстановке. Хотя и в режиме видеоконференции. И в этом, как выяснилось позже, тоже был свой смысл.

- Через несколько минут мы с президентом Эрдоганом дадим старт заливке бетона в основание уже третьего по счёту энергоблока АЭС, - обратился к собравшимся Путин. - Всего на площадке «Аккую» предусматривается возведение четырёх энергоблоков с реакторами общей мощностью 4800 мегаватт, которые ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт часов электроэнергии.

Затем Российский президент поделился воспоминаниями - как почти три года назад, в апреле 2018-го, вместе с президентом Турции участвовал в такой же церемонии - по случаю начала сооружения первого энергоблока.

- Хотел бы выразить удовлетворение тем, - сказал Путин, - что слаженные усилия российских и турецких специалистов – атомщиков, инженеров, рабочих – позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. При этом успешно решаются самые сложные конструкторско-монтажные, технологические задачи.

И ещё Путин заметил, что «последовательной реализации» проекта «Аккую» не смогли помешать «даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса»:

- Отмечу, что на самом высоком уровне обеспечивается санитарно-эпидемическая безопасность, охрана здоровья непосредственно занятых на проекте сотрудников.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Первая в Турции атомная электростанция «Аккую» должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики – так была поставлена задача руководством Турции при начале этого проекта и господином Эрдоганом. Мы придаём также этому большое значение и условились с президентом Турции и далее оказывать проекту «Аккую» необходимое содействие и поддержку.

- Убеждены, его осуществление внесёт серьёзный вклад в укрепление энергетической безопасности Турецкой Республики, поможет стимулировать дальнейший рост её экономики. Обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

- Будет также придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли – атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест. Кстати, на сегодняшний день общая численность персонала на площадке превышает 8 тысяч человек, и большая их часть – турецкие граждане.

- На АЭС «Аккую» действует центр «Росатома» по обучению технического персонала будущей станции, а в российских вузах ведётся подготовка для Турции инженеров-атомщиков. В настоящее время образование в России получают более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на «Аккую».

- Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности.

И ещё два важных момента отметил Путин:

Первый. «Росатом» – как признанный лидер в области «мирного атома» – применяет в ходе сооружения станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надёжные технологии. При этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования.

Второй момент. Российская сторона активно привлекает к строительству АЭС и подрядным работам не только российских, но и турецких специалистов, турецкий бизнес. Выполнение значительной части заказов, необходимых для будущей АЭС, локализовано в Турции, и это ещё раз подтверждает коммерческую выгоду от проекта для всех его участников.