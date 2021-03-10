В садике меня называли чернож....» Участница «Евровидения-2021» от России Манижа — о бегстве с войны, предательстве отца и бытовом шовинизме

Несмотря на то, что Манижа Хамраева отметит в этом году 30 лет, она проходит по разряду новой российской музыкальной волны. Фото Максима ЛИ

Поющую песенки девушку, которую теперь принято каждый день поливать помоями, еще несколько дней назад знали только ценители свежей музыки. Несмотря на то, что Манижа Хамраева отметит в этом году 30 лет (если выдержит лучи поноса, посылаемые ей специалистами по «Евровидению»), она проходит по разряду новой российской музыкальной волны. Поет по-русски, смешно обыгрывает соул-традиции американской классики, использует в песнях и клипах фольклорный шарм, НЕ считает себя феминисткой, приходит в «Вечерний Ургант» и готовится к выступлению в Роттердаме, поскольку ее на эту миссию назначили зрители (ну, и западные спецслужбы с ЛГБТ-лобби, само собой). «КП» приводит выдержки из некоторых интервью вокалистки, гибридная идентичность которой для многих, даже рожденных в СССР, стала открытием и красной тряпкой.

ПРО УЧАСТИЕ В «ЕВРОВИДЕНИИ-2019»

«Я поехала на вечеринку к Юле Самойловой (певице, представившей Россию на конкурсе в 2018 году), пре-пати «Евровидения». У меня начал брать интервью молодой человек из Англии. Я подумала, что он блогер. И когда он спросил, кто поедет от России на конкурс, я пошутила: «Конечно, я». Дальше мы разговорились, и он настолько проникся, что написал про меня огромную статью — у его блога оказалось полмиллиона подписчиков. Подхватили зарубежные СМИ. А потом Юля Самойлова сказала, что хотела бы видеть меня в шоу. Все начали писать об этом, и даже я уже начала всерьез в это верить»

ПРО ИМЯ

«Манижа — мое настоящее имя. Фамилия — Сангин (от бабушки), что переводится с фарси как «камень». Имя Манижа переводится как «нежный, хрупкий». Так что я — нежный, хрупкий камень. Меня не принимали, и мне было сложно принять других, мне было сложно общаться с мальчиками, я не ходила на свидания лет до 17 точно. Одноклассники считали меня «странной». На бытовом уровне меня постоянно путали — то я таджичка, то я узбечка, то я киргизка. Никто не хотел разобраться раз и навсегда, уточнить, как выглядят таджики, узбеки, киргизы, какие между ними различия. Я же вижу эти различия.

Постоянно коверкали мое имя. До такой степени, что я привыкла называть себя Машей, чтобы облегчить другим произношение. Иногда и сейчас так себя называю. Недавно для съемки нам нужно было снять дом, и я понимала, что если я позвоню как Манижа, то реакция будет неоднозначная. Поэтому я назвала себя Марией».

Поющую песенки девушку, которую теперь принято каждый день поливать помоями, еще несколько дней назад знали только ценители свежей музыки. Фото Максима ЛИ

ПРО ВОЙНУ

«Я переехала в Москву, когда мне было 2-2,5 года. Мы сбежали, потому что была страшная война. Наш дом взорвали снарядом — мама выносила меня из него. Это впечатление держит меня до сих пор. Я бы не хотела, чтобы это еще раз случилось в моей жизни. На каком-то биохимическом уровне я помню это ощущение тревоги: оно находится там, где война. Где ты никого не знаешь и где боишься за своего близкого человека. Невозможно было выйти за хлебом, люди сидели в домах, прятались, шли постоянные обстрелы. Папа носил меня на руках, и в очередной раз, когда он вышел в магазин вместе со мной, его остановил вооруженный мужчина и стал задавать провокационные вопросы — за кого мой папа, почему он с ребенком вышел на улицу. Людей убивали просто так».

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Я родилась в Таджикистане и переехала в Россию. Ребенок не по своей воле оказывается в стране, куда его перевозят родители из-за войн и преследований. У меня был путь соединения разных культур, и все это превратилось в интересный «букет». Я недославянка и недотаджичка. У меня это состояние вызывало даже депрессивные мысли, потому что я не понимала, к какому народу себя относить: там я уже чужая, здесь еще не родная. Это преследует меня всю жизнь».

ПРО ИДЕНТИЧНОСТЬ

«Однажды я подумала: камон, я такая, какая есть. Я обожаю селедку и люблю плов. Могу это положить на один стол, и мне никто не запретит – то же самое с внутренней культурой. Среди моих знакомых таких – море. Они тоже менялись, это новое поколение».

ПРО НАЦИОНАЛИЗМ В ДЕТСКОМ САДУ

«В моем детстве тоже был такой бытовой расизм, когда меня называли чернож... в садике, и я приходила домой и повторяла это слово. Мне казалось, это какое-то классное слово, я даже не знала, что оно значит. И моя мама тогда пошла туда, поговорила с родителями девочки Риты, которая так меня называла, поговорила с воспитательницей. Выяснилось, что воспитательница в принципе поощряет такое отношение к детям внутри группы.

ПРО МАМУ И ДЕТЕЙ

«У женщины должен быть выбор, она должна делать выбор осознанно, понимая всю ответственность за него. Если она понимает, что, выходя замуж за человека, под чьим крылом она будет находиться всю жизнь, отказывается от работы и посвящает себя воспитанию детей, то это ее выбор. Если ее это не устраивает, она должна сделать следующий выбор, понимая всю ответственность, которую она несет. Моя мама — наверное, самая яркая феминистка, которая показала мне, что можно воспитать пятерых детей и быть совершенно свободной. Она никогда не была какой-то гиперзаботливой, она брала нас на работу и на тусовки, она продолжала общаться со своими знакомыми, строила свой круг общения. Все мои лучшие друзья были ее лучшими друзьями. Мне сейчас 30 лет, и недавно я маме сказала, что, с одной стороны, хочу ребенка, а с другой — боюсь ответственности, потому что хочу работать, а ребенок не даст мне такой возможности. И мама мне говорит: «Ребенок не означает конец твоей жизни, ты просто берешь его с собой и идешь заниматься своими делами».

ПРО ОТЦА

«Для мусульманских мужчин подобная профессия – это стыд, позор и проституция. Папа не поддерживал меня (в 1993 году семья певицы переехала в Москву, а через 7 лет ее родители развелись — Авт.). Только недавно он начал проявлять заботу. Мы не общались почти 10 лет. Но ровно год назад он пришел на мой концерт в Москве, хотя я его не приглашала. Потом позвонил и сказал, что, наконец, все понял. Признался, что ошибался в том, когда говорил, что музыка — это не мое. Он же все время убеждал, что нужно быть приличной девочкой, а то замуж никто не возьмет»

ПРО ФЕМИНИЗМ

«Я не считаю себя феминисткой. Я за человечность. У меня своя философия: для меня важно не ущемлять права других. И я не называю это феминизмом».

По материалам изданий TheCity, «Коммерсант», Grazia и видеоинтервью Манижи в Youtube.

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